Projeto de mobilidade elétrica na capital será apresentado em evento internacional

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 07/04/2026 às 16h09

Modernidade, inovação e integração com novas tendências de tecnologia voltadas ao fortalecimento de projetos de mobilidade sustentável no país. Assim pode ser definido o Programa Mutirão Brasil, co-liderado pela C40 Cities e pelo Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, no qual o município de Porto Velho vem ganhando papel de destaque.

Com uma equipe técnica, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), teve seu projeto de mobilidade elétrica, que visa à eletrificação da frota de ônibus na cidade, recebido com entusiasmo, especialmente pela qualidade da proposta apresentada.

Esse trabalho levou a capital rondoniense a um papel de protagonismo em um dos principais encontros da América Latina sobre mobilidade sustentável, o LATAM Mobility & Net Zero Brazil 2026, que acontece nos dias 15 e 16 de abril, em São Paulo.

A cidade de Porto Velho será representada pelo secretário da Semtran, Iremar Torres, que integrará o painel “Estruturação de projetos de eletromobilidade e a importância da coordenação multinível”, com apresentação agendada para o dia 16 de abril.

“Esse convite destaca o avanço a passos largos do nosso município no que diz respeito às novas tecnologias de mobilidade. A nossa expectativa é colocar Porto Velho no radar dos grandes investimentos em mobilidade urbana em toda a América Latina”, ressaltou Iremar Torres.

O prefeito Léo Moraes fez questão em ressaltar a qualidade do trabalho de mobilidade urbana que vem sendo realizado, isso tudo através de estudos técnicos elaborados por uma equipe que vem mostrando uma grande capacidade de inovação.

“A inserção de Porto Velho nesse grupo internacional de cidades voltadas a novas formas de mobilidade urbana representa um avanço importante. Por muito tempo, nossa população enfrentou dificuldades nessa área, e, por isso, um reconhecimento como esse é tão significativo.”

O programa de implantação da frota elétrica em Porto Velho deverá começar a ser executado a partir do próximo ano e prevê que até 70% da frota seja composta por ônibus elétricos.