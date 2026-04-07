Xamã fala sobre término com Sophie Charlotte e revela incômodo com exposição: “trazia tristeza”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/04/2026 às 15h33

O rapper e ator Xamã comentou publicamente o fim do relacionamento com Sophie Charlotte e revelou que a exposição da vida pessoal chegou a impactar sua trajetória profissional. Atualmente no ar na novela Três Graças, ele afirmou que, apesar de momentos desconfortáveis durante o namoro, a separação ocorreu de forma tranquila.

O término foi anunciado durante o Carnaval deste ano, após cerca de dois anos de relação. Os dois se conheceram nos bastidores da novela Renascer, onde o artista iniciou sua carreira como ator. Mesmo após o fim do vínculo amoroso, Xamã destacou que mantém uma convivência amigável com a atriz. "A gente é superbem resolvido com isso. As pessoas sempre esperam que a gente vá falar uma ou outra coisa em entrevistas. Já atuamos várias vezes compondo cenas juntos e não existe esse bafafá", disse à revista Quem.

Segundo ele, um dos pontos mais difíceis foi lidar com a forma como sua vida pessoal passou a ganhar mais destaque do que o trabalho artístico. "Achava que as pessoas só iriam me conhecer através da música. Me trazia muita tristeza ver que, às vezes, um projeto era abafado por causa de uma notícia de que eu tinha ficado com uma pessoa", afirmou.

Com o tempo, o cantor relatou ter mudado sua relação com a exposição e buscado mais controle sobre a própria imagem pública. "Com o tempo, entendi que estou trabalhando com audiência o tempo todo, com todo mundo assistindo. Tento o máximo possível hoje ficar longe dessas coisas", explicou.

Pai de Akasha, de 8 anos, e Davyne, de 4, Xamã também destacou que a paternidade influenciou diretamente suas escolhas e comportamento. Segundo ele, a responsabilidade com as filhas o levou a rever atitudes e a se afastar de uma imagem mais associada ao início da carreira. "Eu aparecia fumando, mas me afastei totalmente dessa imagem de rapper rebelde do início. Agora é uma responsabilidade minha não só com outros jovens, mas dentro da minha casa. Minhas filhas me deram o máximo de potência que eu tenho na minha carreira por causa dessa percepção que eu tive comigo próprio", concluiu.