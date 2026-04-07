Antigo Cica começa a dar lugar a novo projeto na capital; Léo Moraes destacou a importância da revitalização da área

Por André Oliveira

Publicada em 07/04/2026 às 16h00

Uma área que por anos esteve marcada pelo abandono em Porto Velho começa a ganhar um novo capítulo. O espaço onde funcionava o antigo Centro Integrado da Criança e do Adolescente (CICA) , localizado entre as avenidas Sete de Setembro e Rio Madeira, está passando por mudanças e já não lembra o cenário de descaso que predominou por tanto tempo.

Sem uso e sem qualquer tipo de manutenção ao longo dos anos, o local acabou sendo ocupado de forma irregular, passando a servir como abrigo improvisado para pessoas em situação de vulnerabilidade e até como esconderijo de objetos furtados. A situação gerou insegurança e constantes preocupações entre moradores e comerciantes da região, que conviviam diariamente com o abandono e a falta de controle do espaço.

Agora, a realidade começa a mudar. Todo o prédio antigo já foi demolido, marcando o início de uma nova fase para a área. O que antes era símbolo de abandono passa a abrir espaço para uma grande obra, que promete transformar completamente o cenário naquele ponto da cidade.

A transformação do antigo Cica representa não apenas a reocupação de um espaço público, mas também a oportunidade de revitalização urbana, trazendo mais segurança, valorização e novas possibilidades para a área. Enquanto o projeto não é revelado, a população acompanha com curiosidade os próximos passos da obra, que deve marcar uma mudança significativa em um dos pontos antes esquecidos da capital.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância da revitalização da área e o impacto positivo para a cidade. “Estamos recuperando um espaço que ficou esquecido por muitos anos. Nosso objetivo é transformar esse local em algo que beneficie a população, trazendo mais segurança, valorização e qualidade para essa região”.