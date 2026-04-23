Polícia Militar apreende droga e dinheiro durante abordagem em Ji-Paraná

Por PM/RO

Publicada em 23/04/2026 às 13h30

Na tarde da última quarta-feira, 22, uma guarnição de Rádio Patrulha da Polícia Militar de Rondônia realizava patrulhamento ostensivo pela rua K-5, nas proximidades da rua T-25, em Ji-Paraná, quando visualizou um veículo já conhecido no meio policial por denúncias recorrentes de envolvimento com a entrega de entorpecentes na modalidade “delivery”.

Conforme relatos da equipe, informações vinham sendo recebidas há dias, indicando que o condutor utilizava o automóvel para distribuir drogas em diversos pontos da cidade, fato que motivou o reforço do policiamento na região. Diante da fundada suspeita, os militares iniciaram acompanhamento tático à distância, visando uma abordagem segura.

O acompanhamento seguiu até a rua T-26, nas proximidades da antiga pista de kart, onde o veículo parou em frente a uma oficina. Neste momento, mesmo diante da resistência por porte do suspeito, foi realizada a abordagem policial com apoio de uma segunda guarnição.

Com o apoio de uma segunda guarnição, o indivíduo foi contido e algemado. Durante a revista pessoal, foi localizado um tablete de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 100 gramas, além da quantia de R$ 3.516,00 em dinheiro.

Questionado, o conduzido admitiu a prática de revenda de entorpecentes, relatando que adquiria a droga por valor inferior e a revendia por preço superior, obtendo lucro na transação. Contudo, recusou-se a identificar o fornecedor, alegando temor de represálias.

Diante da materialidade do crime e dos indícios de autoria, bem como da resistência à ação policial, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à UNISP, juntamente com o veículo e os objetos apreendidos, para as providências legais cabíveis.

A ação demonstra a atuação contínua da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e na preservação da ordem pública, contribuindo diretamente para a segurança da população.