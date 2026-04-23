PM age rápido e prende criminoso após furto de armas em loja de pesca

Por pvhnoticias.com

Publicada em 23/04/2026 às 09h00

Uma ação rápida de policiais do 1º Batalhão na manhã desta quinta-feira (23), resultou na prisão de um homem suspeito de participar de um furto.

O crime aconteceu em uma loja de pesca localizada na Avenida Imigrantes, bairro Pedrinhas, centro da capital.

Segundo a PM, criminosos fizeram um buraco na parede do estabelecimento comercial pela madrugada, depois furtaram diversas armas e fugiram.

Durante o registro foram identificadas duas motos que os bandidos usaram, e nas buscas as mesmas foram encontradas em uma chácara no Ramal Maravilha, após a ponte sobre o Rio Madeira, e no local um dos suspeitos detido.

Com ele foram encontradas 12 carabinas de pressão. Em 2024 a loja já tinha sido alvo de furto, tendo vários armamentos subtraídos.