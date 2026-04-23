PC deflagra operação contra organização criminosa ligada ao tráfico de drogas

Por PC/RO

Publicada em 23/04/2026 às 08h40

Na manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Civil de Rondônia, por meio do Departamento de Narcóticos (DENARC), deflagrou a Operação “Metaphorá – Fase II”, denominada “Desmame”, com o objetivo de desarticular organização criminosa responsável pela movimentação de mais de 1,5 tonelada de entorpecentes oriundos da fronteira com a Bolívia, com distribuição para estados da região Centro-Oeste.

Ao todo, estão sendo cumpridas 81 medidas cautelares, sendo 24 mandados de prisão preventiva e 57 mandados de busca e apreensão, nos estados de Rondônia, Goiás e no Distrito Federal. Em Rondônia, as ações ocorrem em Porto Velho, Guajará-Mirim e Vilhena; em Goiás, em Goiânia e Aparecida de Goiânia; e, no Distrito Federal, em Brasília e Ceilândia.

As investigações, iniciadas em abril de 2025, evidenciaram organização criminosa com elevado grau de sofisticação logística, que utilizava caminhões com compartimentos ocultos (“mocós”) e linhas telefônicas estrangeiras para dificultar a atuação dos órgãos de inteligência e repressão.

No núcleo da organização está o investigado A.H.P.R., conhecido como “Bebê”, apontado como peça central no fornecimento de entorpecentes. Conforme apurado, mantinha vínculo com organização criminosa atuante no Estado, exercendo papel estratégico no abastecimento e na articulação interestadual do tráfico.

Paralelamente, a operação atua na asfixia financeira do grupo. Foram identificadas interpostas pessoas (“laranjas”) utilizadas para ocultação de valores ilícitos, sendo que um dos alvos movimentou aproximadamente R$ 500 mil em um ano, valor incompatível com sua capacidade econômica. As medidas incluem bloqueio de ativos, sequestro de bens e aprofundamento do mapeamento patrimonial.

A ação integra a Operação Protetor das Divisas, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com apoio do DENARC de Goiás e da Coordenação de Repressão às Drogas do Distrito Federal.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com o enfrentamento qualificado às organizações criminosas.