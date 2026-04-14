Polícia Civil cumpre mandados de prisão por estupro de vulnerável

Por PC/RO

Publicada em 14/04/2026 às 14h00

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Candeias do Jamari, deflagrou uma ação na manhã desta terça-feira (14) para o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva em desfavor de A. B. de A. e C. P. S., investigados pelo crime de estupro de vulnerável.

A diligência ocorreu por volta das 06h, em uma residência localizada na área rural do município. O processo judicial, que tramita sob segredo de justiça, aponta que a mulher detida é genitora da vítima.

Diante da natureza da ocorrência, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a diligência. A medida visou garantir a proteção integral e o acolhimento formal da vítima, conforme ampara o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Polícia Civil de Rondônia ressalta que a integração entre o Poder Público e as forças de segurança é fundamental para o fortalecimento da rede de proteção aos vulneráveis em todo o estado.

A população pode colaborar com as investigações através dos canais oficiais, com garantia de sigilo absoluto:

Disque 197

WhatsApp: (69) 3216-8940