Polícia Civil apreende drogas e prende suspeito na BR-364

Por PC/RO

Publicada em 21/04/2026 às 09h45

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da 10ª Delegacia de Polícia (Nova Mutum), realizou a apreensão de entorpecentes na tarde desta segunda-feira (20). A ação ocorreu nas proximidades da entrada do distrito de Nova Mutum Paraná, durante abordagem a um veículo que vinha de Guajará-Mirim.

Durante a fiscalização, os policiais revistaram a bagagem de um dos passageiros e encontraram porções de maconha e cocaína prontas para o transporte.

Diante da descoberta, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos de rotina.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a repressão às atividades ilícitas e com a preservação da ordem pública, destacando que intervenções dessa natureza contribuem diretamente para a desarticulação de redes criminosas e para a redução dos impactos sociais decorrentes da circulação de entorpecentes.