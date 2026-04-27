Filha de Maíra Cardi é internada nos EUA, e influenciadora faz apelo nas redes

Por IG Gente

Publicada em 27/04/2026 às 16h17

Maíra Cardi, 42, ressurgiu nas redes sociais para pedir orações pela filha, Eloah, de seis meses. A influenciadora, que estava afastada da rede social desde novembro de 2025, fez o pedido por meio dos Stories do Instagram neste domingo (26).

“Sei que não apareço aqui há mais de um ano! Mas todas as vezes que apareci aqui para pedir oração para Sophia, ela ficou boa muito rápido!”Maíra Cardi

A influenciadora, que atualmente está com a família nos Estados Unidos, revelou o diagnóstico da filha caçula. “Venho pedir orações para Eloah. O exame positivou o vírus da bronquiolite”, explicou.

Maíra ainda comentou as dificuldades relacionadas à distância do Brasil e de profissionais da saúde que já acompanham a família. “Estamos no hospital, longe da nossa casa e do nosso Brasil! Longe dos nossos médicos de confiança, da nossa língua e de tudo que precisamos para nos sentir seguras”, finalizou.

Eloah nasceu em 26 de outubro de 2025 e é fruto da união entre Maíra Cardi e Thiago Nigro, 35. Os influenciadores se casaram em 29 de agosto de 2023. Maíra também é mãe de Lucas, de 24 anos, fruto de seu primeiro casamento com Nelson Rangel, e de Sophia, de 7 anos, de seu relacionamento com Arthur Aguiar.

Maíra Cardi agradece ao público

Maíra Cardi voltou a publicar no Instagram na manhã desta segunda-feira (27), para agradecer aos seguidores por todas as orações. Nos Stories, a influenciadora publicou uma foto do pézinho da pequena Eloah e escreveu: “As madrugadas são sempre intensas! Mas tenho certeza que as orações de vocês mudou tudo! Obrigada”, declarou.

A pequena Eloah segue internada em um hospital dos Estados Unidos para o tratamento do quadro de bronquiolite.