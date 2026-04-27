Regina Duarte admite possibilidade de retorno às novelas e movimenta fãs

Por Isto É Gente

Publicada em 27/04/2026 às 16h32

Regina Duarte, de 79 anos, voltou a chamar atenção e deixou admiradores curiosos após comentar sobre a chance de retornar às novelas. A declaração reacendeu rumores sobre o futuro da atriz na teledramaturgia.

Em um encontro com um repórter de Leo Dias no aeroporto do Rio de Janeiro, a veterana falou sem fugir do assunto e explicou o que poderia levá-la de volta às telinhas, tema que há anos gera especulações nos bastidores.

Segundo Regina, existe carinho pela profissão, mas um novo trabalho só aconteceria em uma situação especial. “O convite precisa ser fascinante e irrecusável, algo diferente. Eu aceito convites para a televisão, amo fazer participações”, afirmou.

A resposta movimentou fãs e profissionais do meio artístico, já que a atriz tem dado sinais distintos nos últimos tempos: em alguns momentos demonstra interesse em voltar, em outros prefere manter distância dos folhetins.

Hoje, Regina se dedica a atividades fora da TV, como as artes plásticas. Ainda assim, nunca escondeu a importância que a atuação teve em sua trajetória, o que mantém aberta a possibilidade de um retorno.

Nos corredores da televisão, o nome da artista já foi citado em projetos importantes, inclusive em rumores ligados a produções da Globo, aumentando ainda mais a expectativa do público.