Ana Castela revela plano de deixar a música para cuidar de fazenda com o pai

Por Rádio Itatiaia

Publicada em 27/04/2026 às 16h25

A cantora Ana Castela afirmou no fim de semana que pretende pausar a carreira daqui a dois anos. Durante sua participação no programa “Altas Horas”, a artista revelou o desejo de se dedicar aos cuidados da própria fazenda e deixar a carreira musical de lado.

“Vou parar daqui a uns dois anos, vou virar fazendeira. Uai! Vou cuidar da fazenda com o meu pai. Aí eu lanço uma musiquinha assim...”, brincou a artista com Serginho.

Apesar do desejo de pausar a carreira, Ana Castela tranquilizou os fãs e afirmou que fará shows esporádicos durante o hiato. “A gente faz o seguinte: trabalha por uns quatro meses e para dez. Depois volta, trabalha mais uns dois meses. Acho bom, eu gosto assim”, completou.