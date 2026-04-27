Mais de R$ 187 milhões são licitados em obras simultâneas em Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 27/04/2026 às 16h12

O primeiro semestre de 2026 promete ser de grandes anúncios para a população de Porto Velho. A Prefeitura prepara a abertura de licitações que representam um novo ciclo de desenvolvimento na capital, com obras que vão desde a construção de praças até uma nova policlínica para atender a comunidade.

Ao todo, serão R$ 187.893.812,21 destinados à realização de 12 grandes empreendimentos entre os meses de janeiro e maio de 2026, transformando o município em um grande canteiro de obras simultâneas, com geração de emprego, renda e melhoria na qualidade de vida da população.

Somente no mês de março, seis serviços foram licitados: a nova Policlínica, o novo Mercado do KM 1, a UBS do bairro Caladinho, a Casa da Mulher Brasileira, um espaço esportivo na região da Ponta do Abunã e o custeio do trabalho de regularização fundiária.

Escola no Bairro Novo terá capacidade para atender 540 alunos por turno

Já em abril, foram abertas as licitações para a UBS do bairro Planalto, a pavimentação do bairro Lagoa, a construção de uma escola no Bairro Novo, a revitalização da Praça das Três Caixas D’Água e a construção de uma praça completa no residencial Cristal da Calama.

Para maio, está prevista a abertura da licitação de R$ 90 milhões para o serviço de macrodrenagem e manejo sustentável da água: contrato que promete mudar a forma como a população enfrenta os problemas causados pelas chuvas na cidade. Ainda no mesmo mês, também será aberta a licitação para a construção de quatro creches.

Com obras sendo iniciadas em diversas regiões, a expectativa é de que Porto Velho avance em infraestrutura e consiga melhorar indicadores que há décadas colocam a capital entre as piores do país em qualidade de vida.

De acordo com Léo Moraes, as licitações refletem um trabalho estratégico da gestão

De acordo com o prefeito Léo Moraes, as licitações refletem um trabalho estratégico da gestão para garantir recursos por meio de projetos bem elaborados e apresentados de forma técnica.

“São obras estruturantes que irão revolucionar a forma com que o cidadão vive a cidade de Porto Velho. Esse é o retrato da atual gestão, que se dedica a um trabalho de qualidade, empenhado em entregas que tragam resultado direto à sociedade”.

O secretário municipal de Contratos, Convênios e Licitações, Márcio Rogério Gabriel, destacou o planejamento técnico das ações. “Estamos conduzindo processos com responsabilidade e transparência, garantindo segurança jurídica e eficiência nas contratações para que as obras avancem dentro do cronograma”.

Os recursos para as obras contam com aporte do Governo Federal por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).