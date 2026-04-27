TRT-14 promove campanha de vacinação para servidores e familiares

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 27/04/2026 às 16h23

A Justiça do Trabalho da 14ª Região, responsável pelos estados de Rondônia e Acre, está a todo vapor com a Campanha de Vacinação 2026. A iniciativa, que visa proteger a saúde de magistrados(as), servidores(as), estagiários(as), colaboradores(as) e seus familiares, faz parte do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

A ação, coordenada pela Coordenadoria de Assistência à Saúde (CAS), teve sua primeira etapa em Porto Velho, nos dias 22 e 23 de abril. O foco foi o edifício-sede do TRT-14 e outras unidades, como a Coordenadoria de Material e Patrimônio (CMP), a Divisão de Gestão Documental, Arquivo e Memória (DGDAM) e a Escola Judicial (Ejud-14). Foram disponibilizadas vacinas contra gripe, Covid-19 e outras, para atualização do cartão vacinal.

A adesão dos servidores foi expressiva, com 195 doses aplicadas, um aumento em relação à campanha anterior realizada em Porto Velho, demonstrando o interesse do corpo funcional nas ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.

Expansão da imunização

A estratégia de vacinação do Tribunal se estende desde 2025, com ações em Rio Branco e Ji-Paraná. Em 2026, as unidades de Rolim de Moura, Machadinho D’Oeste e Vilhena também foram contempladas.

A Campanha de Vacinação 2026 continuará em outras unidades do TRT-14, conforme cronograma que será divulgado pela Coordenadoria de Assistência à Saúde, que está em contato com os gestores das unidades. “O objetivo é ampliar a cobertura vacinal em toda a jurisdição, garantindo que o maior número possível de servidores e colaboradores seja alcançado pelas ações de imunização ao longo do ano”, destacou o coordenador da CAS.



A iniciativa busca não apenas prevenir doenças, mas também reduzir o absenteísmo e fortalecer a qualidade de vida no trabalho.