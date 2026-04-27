Por TJ/RO

Publicada em 27/04/2026 às 16h42

Em 100 dias, a Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia (CGJ-RO) obteve sucesso ao formalizar parcerias para expandir serviços ao ecossistema dos Fóruns Digitais; para alcançar mais de 1.400 acordos pré-processuais em 10 edições da Justiça Rápida Itinerante; contou com avanços para inclusão de intérpretes indígenas no Cadastro de Auxiliares da Justiça; galgou a diminuição no tempo de finalização dos cálculos processuais na Contadoria Judicial e junto ao programa de transformação digital com o diagnóstico de todos os sistemas utilizados pela CGJ.

Essas informações foram apresentadas durante o balanço dos 100 primeiros dias de gestão do biênio 2026/2027, em evento realizado na última sexta-feira (24), em Porto Velho, ocasião que reuniu o corregedor-geral, desembargador Glodner Luiz Pauletto, juízes auxiliares Paulo José do Nascimento Fabrício, Marcelo Tramontini, Roberta Cristina Macedo e, servidores de todas as unidades da CGJ para avaliar o avanço das metas institucionais.

131 resultados-chave monitorados

O plano apresenta 110 resultados concluídos. Com 13 resultados em andamento e sete a fazer. Um único resultado foi cancelado.

Conforme balanço apresentado, a Corregedoria cumpriu 84% dos resultados-chave estabelecidos para os primeiros três meses do biênio, incluindo o fomento do projeto Família Acolhedora no estado; a realização da prova escrita e prática (2ª fase) do VII Concurso de cartórios. Entre outros pontos expostos estão os avanços na orientação, fomento e atendimento de crianças e adolescentes vítimas de crimes, por meio dos Núcleos Psicossociais (Nups) do interior e Nups específicos da capital; a proposta de capacitação continuada e especialização para servidores da Corregedoria, promovendo a atualização constante; além da publicação de novas regras para conservação documental e qualidade sanitária de cartórios de Rondônia.

Durante a apresentação, o corregedor falou sobre o orgulho que sente diante do empenho e da dedicação dos servidores tanto na área judicial, como extrajudicial e administrativa.

“Os resultados que hoje apresentamos são fruto da competência de cada setor. Advogo junto à administração superior do Tribunal de Justiça para oferecer todas as ferramentas necessárias ao êxito de nossas equipes”, disse, destacando que o foco maior é que as equipes sigam firmes na missão de construir uma Justiça cada vez mais moderna, eficiente e acessível para toda a sociedade.

O corregedor citou, ainda, as séries de correições realizadas nos 100 primeiros dias, com foco na orientação e fiscalização e as reuniões junto a outras instituições.

Metodologia

Em pouco mais de três meses de gestão, os resultados foram impulsionados pela adoção da metodologia OKR (Objectives and Key Results – Objetivos e Resultados-Chave), reconhecida pela eficácia no acompanhamento de metas estratégicas. O plano de gestão da CGJ está estruturado em cinco eixos, desdobrados em 11 objetivos, cada um com resultados-chave mensuráveis e monitoráveis, o que facilita a tomada de decisões baseada em evidências.

Ainda em dezembro de 2025, a Corregedoria realizou oficina participativa para elaborar esse plano de gestão. Segundo a secretária da CGJ, Rosângela Vieira de Souza, a presença ativa dos servidores foi fundamental para alinhar as estratégias com os desafios reais enfrentados pelas equipes.

“Contar com a participação de todos faz a diferença. Só assim conseguimos construir um caminho de desenvolvimento institucional que reflete as verdadeiras necessidades do Judiciário e da população rondoniense”, comentou.