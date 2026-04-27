Filme sobre Michael Jackson bate recorde de bilheteria em estreia mundial

Por Terra

Publicada em 27/04/2026 às 16h30

As bilheterias mundiais registraram números impressionantes neste último fim de semana. A aguardada cinebiografia Michael, que retrata a vida do icônico Rei do Pop, chegou muito perto da marca dos 100 milhões de dólares em arrecadação logo na sua estreia.

A superprodução estreou oficialmente nos cinemas provando ser um gigantesco e imediato sucesso de público. O longa-metragem arrecadou expressivos 97 milhões de dólares apenas no mercado doméstico e impressionantes 217 milhões de dólares no seu total global inicial.

Com esse desempenho comercial esmagador, a obra superou todas as outras cinebiografias já feitas na história do cinema. O filme quebrou o antigo recorde que pertencia a Straight Outta Compton: A História do N.W.A., lançado em 2015 com 60 milhões de dólares.

O título focado no Rei do Pop também ultrapassou a boa abertura do aclamado Bohemian Rhapsody. O popular filme de 2018 sobre a banda Queen estreou com 51 milhões na época, surpreendendo a todos ao alcançar 910 milhões de dólares no mundo inteiro.

Além desse marco histórico no gênero biográfico, o projeto musical conquistou a posição de segunda maior estreia deste ano. A bilheteria ficou atrás apenas da aguardada sequência animada The Super Mario Galaxy Movie, que estreou em abril arrecadando 131 milhões.

O talentoso cineasta Antoine Fuqua foi o grande responsável por dirigir esta produção monumental. A narrativa retrata detalhadamente desde os primeiros dias do jovem cantor no grupo Jackson 5 até a sua inesquecível ascensão como o maior artista de todos os tempos.

Jaafar Jackson, que é sobrinho do saudoso astro da música, vive Michael na sua grande estreia mundial como ator. O badalado elenco também conta com a forte presença de Colman Domingo e da talentosa Nia Long, interpretando os seus famosos pais, Joe e Katherine.

O grandioso orçamento de Michael custou quase 200 milhões de dólares aos cofres dos estúdios. Com este valor extremamente elevado, a produção tornou-se facilmente um dos filmes biográficos mais caros e ambiciosos já realizados em toda a indústria cinematográfica.

Esse altíssimo custo financeiro foi dividido entre a Lionsgate, a Universal Pictures e o próprio espólio de Michael Jackson. Apesar de enfrentar alguns grandes desafios nos bastidores, o filme já começou a demonstrar que o investimento financeiro valeu cada centavo.

A cinebiografia Michael, estrelada pelo estreante Jaafar Jackson, já está em cartaz exclusivamente nos cinemas.