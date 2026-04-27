Prefeitura participa de mais uma edição do “Dia de Unir” com oferta de serviços à população

Por Natália Pessoa

Publicada em 27/04/2026 às 16h18

No dia 26 de abril, Ji-Paraná recebeu mais uma edição do “Dia de Unir”, evento promovido pela Universidade Federal de Rondônia (Unir), campus local, com o objetivo de aproximar a comunidade dos serviços públicos e ações sociais, culturais e de saúde.

A Prefeitura de Ji-Paraná marcou presença por meio de diversas secretarias municipais, reforçando o compromisso da gestão em levar atendimento direto à população e ampliar o acesso a serviços essenciais.

A Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (Sempba) realizou um importante trabalho voltado à causa animal, com 112 cadastros para castração, 100 vacinações antirrábicas e a doação de 15 animais, incentivando a adoção responsável e o cuidado com os pets.

Já a Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf) esteve presente com orientações e esclarecimentos à população sobre programas e serviços ofertados no município, como atendimento no CRAS e CREAS, Cadastro Único, Mamãe Cheguei, Família Acolhedora e Criança Feliz, fortalecendo o acesso da comunidade às políticas públicas de assistência social.

Na área da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) disponibilizou uma equipe completa com enfermeiros realizando coleta de preventivo e testes rápidos, além de técnicos de enfermagem responsáveis pela triagem e vacinação. Médicos também estiveram presentes, garantindo atendimento clínico dentro da estratégia Saúde da Família, ampliando o cuidado com a população durante o evento.

A Fundação Cultural de Ji-Paraná (FCJP) contribuiu com uma programação diversificada ao longo do dia, com apresentações musicais, dança, literatura, teatro e exposições de artesanato, valorizando os talentos locais e promovendo o acesso à cultura.

O evento também contou com o apoio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), que auxiliou na organização prévia, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a doação de mudas à população, e da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), com a realização da Feira da Roça.

A participação integrada das secretarias municipais demonstra o esforço conjunto da Prefeitura de Ji-Paraná em fortalecer ações intersetoriais, levando serviços, informação e qualidade de vida à população, em parceria com instituições como a Unir.

O “Dia de Unir” segue como um importante espaço de aproximação entre o poder público e a comunidade, promovendo cidadania, inclusão e desenvolvimento social.