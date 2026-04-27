Diretrizes para imunobiológicos e prorrogação da vacinação contra influenza são apresentadas em reunião da CIB

Por Aurimar Lima

Publicada em 27/04/2026 às 16h08

A Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) apresentou, durante a 3ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada no dia 24 de abril, em Porto Velho, propostas voltadas ao fortalecimento da imunização em Rondônia. Entre os destaques estão as diretrizes para a Rede de Imunobiológicos para Pessoas com Situações Especiais (RIE) e a prorrogação da campanha de vacinação contra a influenza.

As propostas objetivam ampliar o acesso da população aos imunizantes e qualificar a organização dos serviços de saúde. A implantação da RIE estabelece fluxos e unidades habilitadas para a dispensação de imunobiológicos especiais, incluindo a administração do nirsevimabe (usado para prevenir a infecção pelo vírus sincicial respiratório), fortalecendo a assistência aos grupos específicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que o fortalecimento da imunização é essencial para a proteção da população. “O investimento da gestão em estratégias de vacinação contribui para a prevenção de doenças e para a melhoria dos indicadores de saúde no estado.”

De acordo com o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, as propostas apresentadas na CIB reforçam o compromisso do estado com a saúde pública. “Estamos avançando na organização da rede de imunização e ampliando o acesso às vacinas, garantindo mais proteção à população, especialmente aos grupos mais vulneráveis”, afirmou.

3ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ocorreu em Porto Velho

FORTALECIMENTO DA VACINAÇÃO NO ESTADO

Outro ponto apresentado foi a prorrogação da Campanha Estadual de Vacinação contra a Influenza 2025/2026, com a realização do Dia de Mobilização Estadual. A medida busca ampliar a cobertura vacinal e alcançar um maior número de pessoas, reduzindo o risco de complicações causadas pelo vírus.

A diretora executiva da Agevisa/RO, Vanessa Ezaki, evidenciou que as ações reforçam a importância da vacinação como estratégia fundamental de prevenção, além de promover a integração entre estado e municípios na execução das políticas públicas de saúde.

A reunião contou com a participação de representantes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), municípios e demais instituições do SUS, consolidando decisões conjuntas para o fortalecimento da rede de saúde em Rondônia.