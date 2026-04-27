Pacote de leis é sancionado e beneficia atletas, estudantes e PcDs em Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 27/04/2026 às 14h36

A Prefeitura de Porto Velho sancionou, nesta última semana, um pacote de leis aprovado pela Câmara de Vereadores que beneficia áreas como urbanismo, esporte, infância, inclusão social, ressocialização e mobilidade urbana.

Segundo Léo Moraes, a aprovação das leis demonstra alinhamento entre os poderes em favor da população

Ao todo, seis projetos foram transformados em lei. Entre eles, estão a criação da Carteira Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPcD), a regulamentação do uso do colar de girassol para identificação de deficiências ocultas, a contratação de apenados para serviços de infraestrutura e a obrigatoriedade de concessionárias repararem vias públicas após obras e intervenções, como no caso da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia.

O esporte também foi contemplado com o retorno dos Jogos Escolares Municipais, a criação do Bolsa Atleta, para incentivar jovens talentos, e a instituição do programa Bandeirantes, voltado à premiação de atletas.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a aprovação das leis demonstra alinhamento entre os poderes em favor da população: “São leis que valorizam o esporte, os nossos estudantes, a comunidade PcD, os atletas e a nossa cidade de maneira geral. É muito importante saber que estamos alinhados com o Legislativo e seguimos firmes, trabalhando por Porto Velho”.

As novas leis já estão em vigor a partir da publicação no Diário Oficial.

Veja abaixo as publicações completas:

Adote uma praça;

Bolsa atleta;

Jogos escolares anual;

Esporte Bandeirantes;

Reparação Ruas;

Apenados;

Colar girassol.

Fotos: Leandro Morais / Secom