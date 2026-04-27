 IV Copa CrediSIS de Karatê marca abertura do estadual da modalidade

Por Marco Augusto Bernardi

Publicada em 27/04/2026 às 10h08

A IV Copa CrediSIS de Karatê Interestilos foi realizada nos dias 18 e 19 de abril, no Ginásio Poliesportivo Adão Lamota, em Ji-Paraná, na Região Central do estado. A competição, organizada pela Associação de Artes Marciais e Atividades Físicas Impacto, com supervisão da Federação Estadual de Karatê Interestilos de Rondônia (FEKIR) e da Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI), reuniu mais de 600 atletas de diferentes municípios e marcou a I Fase Estadual da modalidade, movimentando o cenário esportivo, com disputas nas categorias kata e kumite.

Ao longo dos dois dias, atletas de diferentes faixas etárias e níveis técnicos participaram das provas, que definiram os primeiros resultados do calendário estadual. A presença de equipes de várias regiões contribuiu para o nível das disputas e para a integração entre competidores, consolidando o evento como um dos principais encontros do karatê rondoniense.

Na classificação geral por equipes, a Academia Pequeno Dragão conquistou o primeiro lugar, com 835 pontos, garantindo o tetracampeonato da Copa CrediSIS da Karatê. A Associação de Artes Marciais e Atividades Físicas Impacto ficou em segundo lugar, com 648 pontos, seguida pela Associação Nakayama, que somou 640 pontos.

O presidente do Sistema CrediSIS, Otelo Castellani Filho, destacou que o apoio a iniciativas como a Copa está alinhado ao propósito do cooperativismo e à atuação da instituição junto às comunidades onde está presente. Ele contextualizou a importância de incentivar ações que vão além do ambiente financeiro, contribuindo para o desenvolvimento social.

“Apoiar eventos como a Copa CrediSIS de Karatê está diretamente ligado ao nosso compromisso com as comunidades. O esporte tem um papel importante na formação de valores, na criação de oportunidades e no desenvolvimento de crianças e jovens, o que está em sintonia com os princípios do cooperativismo”, afirmou Otelo.

Academia Pequeno Dragão conquistou o tetracampeonato por equipes, somando 835 pontos na classificação geral. (Foto: Assessoria/CrediSIS)

Márcio Rogério Grosso, organizador da competição, explicou que a realização desta edição trouxe desafios adicionais, especialmente pela necessidade de mudança no local do evento em função das condições climáticas em Ji-Paraná, nos dias que antecederam a competição. Ele também destacou a importância das parcerias para viabilizar a estrutura necessária.

“Esta edição exigiu uma reorganização importante e de última hora, por conta das condições climáticas, mas conseguimos realizar o evento com o apoio de parceiros que acreditam no esporte. Ter, mais uma vez, o nome do Sistema CrediSIS mostra a continuidade de uma parceria que contribui diretamente para que o evento aconteça e cresça a cada ano”, ressaltou o Sensei.

O fundador da Academia Pequeno Dragão e membro-fundador da FEKIR, Silvio Roberto Rodrigues, avaliou positivamente a organização da competição e o desempenho dos atletas, destacando ainda a participação expressiva da equipe nas disputas.

“A organização esteve muito bem estruturada, mesmo diante dos desafios. Tivemos um evento de alto nível, com boas disputas e participação expressiva das equipes. A Pequeno Dragão contou com 160 atletas nesta edição, o que mostra o envolvimento e o compromisso com a modalidade”, afirmou Silvio.

Com mais uma edição concluída, a Copa CrediSIS de Karatê Interestilos segue como uma das principais competições do calendário estadual, reunindo atletas e equipes da modalidade. O evento também mantém seu papel de estimular a prática esportiva e ampliar o acesso ao karatê em diferentes regiões de Rondônia.