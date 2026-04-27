Sebrae conecta grandes empresas e pequenos negócios em jornada de inovação aberta

Por SEBRAE-RO

Publicada em 27/04/2026 às 11h26

Programa Conexões Corporativas promove parcerias estratégicas e impulsiona soluções inovadoras com impacto no mercado

O Sebrae está fortalecendo a conexão entre grandes empresas e pequenos negócios por meio da Jornada de Inovação Aberta, iniciativa do programa Conexões Corporativas. A proposta é transformar desafios reais do mercado em oportunidades concretas de inovação.

A jornada cria um ambiente estruturado onde grandes empresas apresentam suas demandas e pequenos negócios inovadores entram com soluções criativas, tecnológicas e aplicáveis. Nesse processo, o Sebrae atua como articulador, organizando as etapas, reduzindo riscos e acelerando resultados.

Inovação aberta na prática

Mais do que estimular parcerias, a iniciativa aposta na inovação aberta como estratégia para aumentar a competitividade e fortalecer o ecossistema empresarial. O modelo permite que empresas de diferentes portes trabalhem juntas, compartilhem conhecimento e avancem com mais agilidade no desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos.

O programa Conexões Corporativas se sustenta em pilares como inovação, competitividade e sustentabilidade. A lógica é de ganha e ganha. Enquanto grandes empresas ampliam sua capacidade de inovar, pequenos negócios ganham espaço, experiência e acesso a novos mercados.

Etapas que tiram ideias do papel

A jornada acontece em etapas, começando pela seleção de grandes empresas com desafios bem definidos e seguindo com a escolha de pequenos negócios capazes de oferecer soluções aderentes.

A Jornada de Inovação Aberta será realizada em formato híbrido, com atividades online e presenciais, ao longo de quatro etapas que se estendem de março de 2026 a maio de 2027.

A primeira fase é dedicada à seleção das grandes empresas, entre março e junho de 2026. O período de inscrições vai de 9 de fevereiro a 15 de maio, seguido pela divulgação das selecionadas em 18 de maio. A pré-imersão ocorre no dia 20 de maio, em formato online, e a imersão presencial está marcada para 27 de maio, na sede do Sebrae em São Paulo. Na sequência, acontecem encontros de pós-imersão e a consolidação dos desafios que serão levados ao mercado.

Na segunda etapa, entre julho e outubro de 2026, ocorre a seleção dos pequenos negócios inovadores. As inscrições serão abertas entre julho e agosto, com divulgação dos selecionados ainda em agosto. Em setembro, os participantes passam pelo Training Day e seguem para mentorias voltadas ao aprimoramento das soluções e à preparação para o pitch.

A terceira fase, de definição de soluções e experimentação, vai de outubro de 2026 a março de 2027. Nesse período, acontece o Pitchday presencial, quando são escolhidos os projetos que avançam para desenvolvimento. As empresas participam de mentorias estratégicas, jurídicas e técnicas, além do acompanhamento contínuo das experimentações, que incluem projetos piloto e provas de conceito.

A etapa final, entre março e maio de 2027, é dedicada à apresentação dos resultados. Os participantes passam por uma preparação para o Demo Day, com foco na mensuração de indicadores e na estruturação das apresentações. O encerramento ocorre em maio, com a apresentação das soluções desenvolvidas para uma banca e convidados do ecossistema de inovação.

Quem pode participar e como funciona a seleção

As inscrições para a Jornada de Inovação Aberta são realizadas por meio do site oficial da jornada de inovação aberta do Sebrae Conexões Corporativas. com possibilidade de envio por e-mail em caso de instabilidade técnica, pelo endereço [email protected], também disponível na plataforma.

O processo ocorre em duas etapas, começando por um formulário simplificado de manifestação de interesse, seguido pelo envio de informações complementares para análise de perfil e aderência. A inscrição não garante participação, já que a seleção considera critérios como relacionamento com o Sebrae, maturidade em inovação aberta e capacidade de execução.

Ao longo da jornada, as empresas também assumem compromissos como participação nas atividades, cumprimento de prazos, desenvolvimento das soluções propostas e respeito às normas de confidencialidade e propriedade intelectual.

A participação é gratuita e oferece uma série de benefícios. Para grandes empresas, há ganho em eficiência, redução de riscos e acesso a soluções inovadoras. Já para os pequenos negócios, a jornada abre portas para novos contratos, capacitação e visibilidade no mercado.

Desenvolvimento que se constrói em rede

Com iniciativas como essa, o Sebrae reforça seu papel como articulador do desenvolvimento econômico, conectando quem tem um problema com quem tem a solução e mostrando que inovação, no fim das contas, é sobre colaboração, estratégia e resultados concretos.