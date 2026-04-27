Paolla Oliveira parabeniza Diogo Nogueira e interação entre ex-casal repercute

Por BNEWS

Publicada em 27/04/2026 às 11h38

A atriz Paolla Oliveira chamou atenção nas redes sociais ao parabenizar o ex-namorado, o cantor Diogo Nogueira, que completou 45 anos. Mesmo após o fim do relacionamento, os dois voltaram a interagir publicamente.

A mensagem foi deixada em um post publicado pelo artista, em que ele refletiu sobre a vida e o novo ciclo. “A vida merece ser celebrada todos os dias! Do momento em que vamos dormir até quando acordamos para um novo dia, temos a oportunidade de caminhar, agradecer e viver mesmo em um mundo cheio de adversidades”, escreveu.

“Com os pés no chão (de preferência descalço) de forma consciente, seguimos firmes, aprendendo com tudo o que acontece ao nosso redor. Por isso, a cada dia que acordar, celebre. Agradeça. E dê os parabéns a si mesmo por estar vivo. Parabéns pela vida!”, completou.

Entre os comentários, o que mais repercutiu foi o de Paolla. “Viva você e seu novo ciclo! Que a vida te encha de alegrias e que as energias do bem sigam sempre te cuidando”, escreveu a atriz, com emojis de aplausos.