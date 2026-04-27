Filha de Leonardo revela mágoa do pai, chora ao lembrar briga e diz que pediu ajuda para cirurgia no coração

Por Isto É Gente

Publicada em 27/04/2026 às 11h32

Jéssica Beatriz Costa, 32 anos, abriu caixinha de perguntas no Instagram, na madrugada desta segunda-feira, 27, e respondeu ao ser questionada se já teve uma briga séria com seu pai, o cantor Leonardo, de 62. A influenciadora não conteve a emoção ao recordar do assunto e acabou chorando. Ela afirmou que “foi muito tenso” esse período e que perdoou o artista, pois descobriu que precisava operar do coração e não tinha dinheiro para bancar a operação.

“Briguei sozinha. Não teve discussão e nem nada. Eu fiquei brava, guardei uma mágoa e um rancor no meu coração, vocês não têm ideia. Foi uma fase muito difícil da minha vida. Deus é tão perfeito que parece que não saia aquilo do meu coração, aquela mágoa, e meu médico me ligou e falou: ‘Jéssica, vamos fazer seus exames do coração'”, começou contando.

A influenciadora, que na época morava no Rio de Janeiro, foi para Goiânia fazer seus exames. “Viajei, fui ver minha mãe [Priscila Beatriz] e voltei plena, só que mergulhada no rancor e no orgulho. E olha que não sou orgulhosa. De repente, o médico me liga e fala: ‘Você tem que operar’. Perguntei quando e ele: ‘no mínimo, daqui seis meses’. Eu pensei: como vou pagar uma cirurgia cardíaca?”, recordou.

Foi nesse momento que ela passou por cima da mágoa e procurou Leonardo. “Deus estava vendo meu coração. Ele estava vendo que eu não ia ceder tão fácil. Só cedi pela minha vida. A mágoa era muita, só que Deus me curou no momento que liguei pro meu pai, tinha muito tempo que a gente não conversava. Falei que tinha que fazer uma cirurgia cardíaca, que ia ficar muito caro e [pedi] ‘me perdoa’. Ele falou: ‘Perdoa por quê? Está tudo bem, passa o número do seu médico que vou resolver tudo'”, disse Jéssica chorando.

A filha do cantor sertanejo disse que passar por essa experiência a fez perceber que é preciso saber perdoar e não guardar rancor por muito tempo.