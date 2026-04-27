Educação profissional de Rondônia atrai estudantes de outros estados interessados em cursos técnicos voltados ao agronegócio

Por João Albuquerque

Publicada em 27/04/2026 às 11h45

Além de ser referência nacional por levar conhecimento até o aluno a bordo de seis escolas móveis, que operam em diferentes áreas, o ensino profissionalizante de Rondônia está atraindo estudantes de outros estados interessados em fazer cursos técnicos voltados ao agronegócio. Este sucesso rondoniense no setor educacional é resultado das ações do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep).

A unidade executora do Idep em Pimenta Bueno, o Centro Técnico de Educação Rual (Centec Abaitará) oferta os seguintes cursos:

Técnico em Agroecologia

Técnico em Agronegócio

Técnico em Zootecnia

Técnico em Agropecuária

Tanto na zona urbana como no campo, o Idep vem gerando oportunidades para quem busca formação profissional. A instituição de ensino que começou a se consolidar em 2019, oferta cursos profissionalizantes presenciais e remotos de curta e média duração, além de cursos técnicos, os quais duram cerca de um ano. É oferecida capacitação para diversas ocupações focadas em diferentes ramos de atividades sempre seguindo as tendências do mercado de trabalho.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a experiência exitosa na educação profissional contribui para o desenvolvimento socioeconômico do estado que se destaca nacionalmente por vários indicadores positivos, sendo inclusive uma das unidades da federação com a menor taxa de desemprego na atualidade. “A gestão estadual vem investindo em políticas públicas que visam o progresso de forma sustentável, contribuindo para um ambiente próspero e favorável a quem busca uma carreira de sucesso.”

ENSINO DE QUALIDADE

Foi esse cenário promissor que atraiu a estudante de Humaitá, no Amazonas, Maysa Pereira dos Santos, de 15 anos. Ela está no primeiro ano do Curso Técnico em Agropecuária. “Eu decidi estudar em Rondônia por causa da boa qualidade do ensino. Fiquei sabendo sobre o Abaitára através de um tio. Quando eu terminar meu curso talvez não volte mais para a minha cidade”, declarou.

Outro testemunho otimista sobre a educação rural que gera bons frutos no terreno rondoniense é do técnico em agropecuária, Everton Gustavo Souza Lima, 17. O estudante do município de Aripuanã, em Mato Grosso, formou-se no Idep em dezembro de 2025. “Estudei no Abiatará, porque amigos me falaram que os cursos eram muito bons e já estou me preparando para começar a trabalhar graças aos estudos”, disse.

Para a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a evidência que o ensino profissionalizante de Rondônia vem tendo nos últimos anos, é resultado dos investimentos que a gestão estadual faz com objetivo de levar qualificação profissional a todos os cidadãos em idade de trabalhar, fortalecendo a empregabilidade e o empreendedorismo. “Ao priorizar a educação profissional como uma política pública, o governo de Rondônia viabiliza qualificação de mão de obra com qualidade e equidade”, frisou.