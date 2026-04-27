Universidade Federal de Rondônia impulsiona produção científica

Por UNIR

Publicada em 27/04/2026 às 11h54

Com investimento de cerca de R$ 3 milhões em recursos próprios ao longo dos últimos dois anos e meio, a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) vem ampliando a capacidade científica em diversas áreas do conhecimento. Os recursos têm viabilizado o apoio a projetos de pesquisa e a aquisição de equipamentos para laboratórios da instituição. “A universidade vem estruturando instrumentos para agilizar os aportes em pesquisa e fortalecer a infraestrutura científica”, afirma o pró-reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação da UNIR, professor Juliano Cedaro.

Os investimentos integram a estratégia institucional de consolidação da pesquisa e da pós-graduação e reforçam o papel da universidade no avanço científico. “O investimento reafirma o compromisso da UNIR com a geração de conhecimento na Amazônia, ampliando oportunidades para pesquisadores e estudantes e contribuindo para o fortalecimento científico e social da região”, afirma a reitora da UNIR, professora Marília Pimentel.

Fortalecimento da pesquisa – As ações priorizam a ampliação da infraestrutura e o apoio a projetos voltados ao desenvolvimento científico, incluindo o incentivo à produção qualificada e à participação em eventos acadêmicos. Entre as iniciativas recentes, destaca-se o lançamento do segundo edital de fomento à internacionalização, em novembro de 2025. O conjunto de medidas integra a estratégia institucional de desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação em diferentes campi da UNIR.

Para o diretor do campus de Cacoal, Cleberson Eller Loose, a aplicação desses aportes tem ampliado a autonomia das unidades acadêmicas na aquisição de equipamentos e insumos, “fortalecendo a atividade científica na universidade, ampliando as condições de trabalho dos pesquisadores e contribuindo para resultados promissores”.

Resultados acadêmicos – Segundo a coordenadora de Pesquisa da UNIR, professora Ladyslene Christhyns de Paula, cerca de 40 pesquisadores e projetos foram contemplados com recursos destinados ao desenvolvimento de estudos em diferentes áreas do conhecimento. “Produções acadêmicas relevantes já se materializam em artigos científicos, capítulos de livros, livros, dissertações e teses, além do desenvolvimento de ferramentas e aplicações científicas”, destaca.

Os impactos dos investimentos também se refletem na estrutura dos campi e na aplicação prática dos resultados, com desdobramentos diretos em atividades produtivas e demandas da sociedade.

A professora Mayra Araguaia Pereira Figueiredo, diretora do campus de Rolim de Moura, avalia que o investimento representou um avanço para a pesquisa na Universidade. “Pela primeira vez, conseguimos adquirir equipamentos escolhidos pelos próprios pesquisadores, com características adequadas às nossas necessidades, o que elevou a qualidade dos resultados e aprimorou nossos laboratórios”, afirma.

Para a docente, a iniciativa ampliou a autonomia das equipes e trouxe novo estímulo à atividade científica. Segundo ela, os resultados alcançados chegam ao produtor e à sociedade, contribuindo para maior eficiência com menor impacto ambiental.

Também no campus de Rolim de Moura, a professora Karen Janones da Rocha, chefe do Departamento Acadêmico de Engenharia Florestal, relata que desenvolveu pesquisa na área florestal por meio de edital voltado a mulheres na ciência. Para a docente, a iniciativa amplia o acesso ao fomento e contribui para a qualificação da produção científica. “A pesquisa gerou ferramentas práticas que podem ser utilizadas por produtores na tomada de decisão”, ressalta.

Entre os grupos contemplados está o Programa de Pós-Graduação em Gestão de Agronegócios e Sustentabilidade (PPGAgro) da UNIR, no campus de Cacoal. Como destaca a professora Suzenir Aguiar da Silva, coordenadora do programa, “a inovação e a tecnologia desenvolvidas em Rondônia alcançam o mundo por meio de sistemas e estudos que geram conhecimento aplicado à realidade amazônica. Esse processo também demonstra que é possível desenvolver soluções sustentáveis para a região, reunindo diferentes áreas do conhecimento”.

Agilidade na execução das pesquisas – Outro aspecto relevante é a rapidez na execução dos projetos por meio do Cartão Pesquisador, mecanismo que facilita a aquisição de materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento das pesquisas. “O cartão reduz burocracias e permite maior agilidade na execução das atividades científicas, consolidando um ambiente mais dinâmico e eficiente para o desenvolvimento científico na universidade”, destaca o pró-reitor Cedaro.