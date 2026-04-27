Entrega de kits reforça investimento na educação inclusiva

Por Meiry Santos

Publicada em 27/04/2026 às 11h42

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), segue avançando com a entrega de kits pedagógicos voltados a estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e também kits de apoio destinados aos professores da rede municipal de ensino. A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a educação inclusiva, a valorização dos profissionais da educação e a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.

A Semed, em parceria com os Correios, concluiu a entrega dos kits às 84 escolas da área urbana e esta semana dá continuidade à ação com a distribuição dos materiais às 55 unidades da zona rural e ribeirinha, garantindo que o investimento chegue a todos os estudantes e profissionais da educação. Mais de 43 mil alunos serão beneficiados e 2.984 professores.

Mais de 43 mil alunos serão beneficiados e 2.984 professores

A ação integra um conjunto de políticas públicas desenvolvidas pela Semed voltadas à inclusão, formação continuada dos professores e fortalecimento da rede municipal de ensino, garantindo mais equidade e qualidade na educação de Porto Velho.

Os kits destinados aos alunos com TEA são compostos por materiais adaptados que auxiliam no desenvolvimento cognitivo, sensorial e na comunicação, contribuindo para um ambiente escolar mais acessível e acolhedor. Já os kits entregues aos professores incluem recursos pedagógicos que fortalecem a prática em sala de aula e oferecem suporte no atendimento às diversas necessidades dos estudantes.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, destacou a importância do investimento contínuo na inclusão escolar. “Estamos trabalhando para garantir que todos os nossos alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, respeitando suas individualidades. Esses kits representam mais do que materiais: são ferramentas de inclusão, de respeito e de oportunidade para nossas crianças”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reforçou o compromisso da gestão com a educação pública. “Investir em educação é investir no futuro da nossa cidade. Estamos cuidando dos nossos alunos e também valorizando os professores, que são fundamentais nesse processo. Essa entrega é mais uma ação concreta que demonstra nossa prioridade com a educação inclusiva e de qualidade”.