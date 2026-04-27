Obra na Estrada dos Periquitos avança e terá manutenção contínua após conclusão

Por Jhon Silva

Publicada em 27/04/2026 às 12h02

As obras de infraestrutura seguem em andamento e já contam com um planejamento que vai além da entrega do espaço na Estrada dos Periquitos. A proposta inclui ações permanentes de manutenção, que serão executadas após a conclusão dos serviços para assegurar o funcionamento adequado e a segurança da estrutura ao longo do tempo.

Quando a obra for finalizada, a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) assumirá a responsabilidade pela manutenção da área. Entre as atribuições estão os serviços de iluminação pública, a revisão periódica dos postes e da rede elétrica, além da conservação dos equipamentos instalados, como a academia ao ar livre.

De acordo com o diretor-presidente da Emdur, Bruno Holanda, o trabalho será contínuo após a entrega. “A responsabilidade é da Emdur. Vamos atuar na manutenção da iluminação pública, revisão dos postes e da rede elétrica, além da conservação dos equipamentos instalados. Isso garante que a estrutura não só funcione bem hoje, mas continue segura e eficiente ao longo do tempo”.

O prefeito Léo Moraes destacou que o planejamento inclui a continuidade dos serviços após a obra. “Não é só entregar a obra, é garantir que ela continue funcionando com qualidade. Estamos organizando a manutenção para que esse espaço permaneça seguro, iluminado e bem cuidado para a população”.

A manutenção da iluminação pública será uma das prioridades, considerando o impacto direto na segurança e na mobilidade de quem utiliza o espaço. Já a revisão periódica da rede elétrica e dos postes permitirá identificar e corrigir possíveis falhas antes que causem transtornos.

Outro ponto previsto é a conservação dos equipamentos instalados. A academia ao ar livre, por exemplo, passará por acompanhamento constante para evitar desgastes e manter condições adequadas de uso.

O planejamento também inclui ações preventivas que ajudam a reduzir custos futuros, evitando intervenções mais complexas e garantindo maior durabilidade da estrutura.

Com isso, o trabalho segue em duas etapas: a execução da obra, que está em andamento, e a manutenção contínua após a conclusão. A iniciativa busca assegurar que o espaço permaneça seguro, funcional e disponível para a população por mais tempo.