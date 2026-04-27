Ação do deputado Ezequiel Neiva garante plantadeira e empacotadora aos produtores rurais da Linha MA-32

Por Alexandre Almeida

Publicada em 27/04/2026 às 11h44

Ezequiel Neiva ao lado do presidente da Apruma, Helder Elvis da Silva (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)

A Associação de Pequenos Produtores Rurais da Linha MA-32 (Apruma), em Machadinho do Oeste, foi contemplada com uma plantadeira de quatro linhas e uma empacotadora de silagem, adquiridas por meio de investimento do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL). Os equipamentos chegam para fortalecer a produção agrícola local, especialmente no apoio à pecuária leiteira e à agricultura familiar.



O ex-presidente da Aspruma, produtor rural Carlos Alberto, conhecido como “Fi”, destacou a importância da entrega para a comunidade. “Só temos a agradecer ao deputado Ezequiel Neiva. Era algo que a gente precisava há muito tempo. É um equipamento bom, que vai ajudar todo mundo. Ele prometeu e cumpriu, trazendo esse benefício por meio de emenda”, afirmou.



Outro produtor associado da região, Gilberto José de Santana, também ressaltou os impactos positivos. Segundo ele, o equipamento já foi utilizado no plantio de milho, essencial para a produção de silagem. “Quem trabalha com pecuária leiteira precisa de alimento de qualidade, e a silagem é fundamental. Também ajuda quem cria animais de pequeno porte, como galinhas, porcos e ovinos. Veio em boa hora”, disse.





Encontro ocorreu na Associação de Pequenos Produtores Rurais da Linha MA-32 (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)

O presidente da Apruma, Helder Elvis da Silva, celebrou o investimento e destacou o ganho de produtividade. “Antes eu plantava milho com plantadeira manual. Levava cerca de uma semana para fazer dois hectares e meio. Hoje, com esse equipamento, o trabalho é feito em meio dia. É um avanço enorme para todos nós”, enfatizou.



Durante a entrega, o deputado estadual Ezequiel Neiva reforçou o compromisso com o homem do campo. “Esse foi um pedido da comunidade, e hoje estamos aqui entregando esse equipamento que vai beneficiar diretamente os trabalhadores rurais. É uma alegria poder contribuir com quem produz e fortalece a economia do nosso estado”, declarou.



O parlamentar também destacou que tem ampliado os investimentos na agricultura familiar em Machadinho do Oeste. “Mais de 30 associações rurais já foram atendidas no município, com apoio de nossas lideranças locais, como os vereadores João Carlos e Reginaldo Batista, o ex-vereador Abrahãozinho, que vem fazendo um grande trabalho na Secretaria Municipal de Agricultura, além do nosso colaborador Celso Coelho”, encerrou.



Fotos: Nilson Nascimento