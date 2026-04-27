Merendeira é homenageada após 40 anos de dedicação

Por Meiry Santos

Publicada em 27/04/2026 às 11h49

A Escola Municipal São Miguel, localizada na zona leste de Porto Velho, viveu um momento de emoção e reconhecimento com a aposentadoria da merendeira Necilda Rodrigues, que dedicou 40 anos de sua vida ao serviço público, marcando gerações com seu cuidado, carinho e compromisso.

Para celebrar essa trajetória exemplar, a equipe escolar organizou uma homenagem especial, seguida de um almoço em honra à servidora e a também à equipe da cozinha. O momento foi marcado por gratidão e reconhecimento a uma profissional que sempre chegou cedo, com um sorriso no rosto e disposição para preparar, com amor, a merenda dos alunos.

A diretora da unidade, Leila Casto, falou emocionada sobre a importância de Necilda para a escola: “Hoje é um dia de muita emoção para todos nós. A dona Necilda não foi apenas uma merendeira, ela foi parte da história da nossa escola. Sempre dedicada, amorosa e comprometida com cada aluno que passou por aqui. Só temos a agradecer por tantos anos de carinho e ծառայço prestado com tanta excelência.”

O gerente da Divisão de Cultura e Desporto Escolar, Cleverson Pedraza, também destacou o legado deixado pela servidora: “A dona Necilda representa o verdadeiro espírito do serviço público. São 40 anos de dedicação, de cuidado com nossas crianças, contribuindo diretamente para o bem-estar e o aprendizado dos alunos. É um exemplo que inspira toda a rede.”

Necilda Rodrigues dedicou 40 anos de sua vida ao serviço público

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, ressaltou a relevância da função desempenhada pelas merendeiras nas escolas: “Profissionais como a dona Necilda mostram o quanto as merendeiras são essenciais dentro da comunidade escolar. Elas não apenas alimentam, mas acolhem, cuidam e fazem parte do desenvolvimento dos nossos estudantes. Nossa gratidão por essa história tão bonita.”

O prefeito Léo Moraes também deixou sua mensagem de reconhecimento: “Quero agradecer à dona Necilda por essas quatro décadas de dedicação ao nosso município. Seu trabalho fez a diferença na vida de milhares de alunos. Você é um exemplo de compromisso e amor pelo que faz. Porto Velho é grata por tudo que você construiu.”

A equipe pedagógica da Semed agradeceu todo o empenho e desejou uma aposentadoria, merecida, de descanso e muitas alegrias. “ A aposentadoria da dona Necilda simboliza mais do que o encerramento de um ciclo profissional, representa o legado de uma vida dedicada ao cuidado com o próximo. Sua história reforça a importância das merendeiras no ambiente escolar, profissionais que, com gestos simples e diários, contribuem significativamente para a formação e o bem-estar dos estudantes”, pontuou a diretora de políticas educacionais, Miriam Pereira.