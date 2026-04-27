Deputado Thiago Flores assina criação da CPI para investigar morte do cão Orelha

Por assessoria

Publicada em 27/04/2026 às 11h18

BRASÍLIA, DF – O Deputado Federal Thiago Flores (União Brasil-RO) formalizou seu apoio à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Cão Orelha, destinada a investigar atos de extrema crueldade contra animais. O foco central da comissão é apurar as circunstâncias da morte do cão Orelha, ocorrida em Florianópolis (SC), e a suposta utilização de plataformas digitais para a divulgação desses crimes, o que configura uma grave afronta à legislação ambiental e penal brasileira.

A proposta já alcançou o número regimental de 171 assinaturas necessárias para a sua instalação na Câmara dos Deputados. Agora, a abertura oficial dos trabalhos depende da leitura do requerimento pelo presidente da Casa, deputado Hugo Motta. A CPI terá o poder de convocar envolvidos e requisitar documentos para punir os responsáveis e propor mudanças que impeçam a apologia à crueldade animal na internet.

Para o Deputado Thiago Flores, a impunidade não pode prevalecer. "Assinei o requerimento da CPI do Cão Orelha porque não podemos tolerar a crueldade contra os animais e, muito menos, que esses atos covardes sejam usados como espetáculo em redes sociais. Quem comete esses crimes precisa ser identificado e punido com o rigor da lei. Esperamos que a presidência da Câmara instale essa comissão o quanto antes para darmos uma resposta à sociedade", afirmou Flores.