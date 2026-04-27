Deputado Laerte Gomes participa do 15º Leilão Direito de Viver em Ouro Preto do Oeste

Por Juliana Martins

Publicada em 27/04/2026 às 11h32

Tratamento digno e humanizado se faz com a união de toda a comunidade (Foto: Assessoria Parlamentar)

No último domingo (26), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) marcou presença no 15º Leilão Direito de Viver, um dos eventos beneficentes mais importantes da região, realizado em apoio ao Hospital de Amor, referência nacional no atendimento gratuito a pacientes com câncer.



O evento foi um verdadeiro exemplo de solidariedade e união, reunindo lideranças, amigos e a comunidade em torno de uma causa que salva vidas. Laerte destacou a importância de iniciativas como essa, que fortalecem o trabalho de uma instituição que acompanha milhares de pacientes ao longo de todo o ano, oferecendo tratamento digno e humanizado.



Durante o leilão, o deputado esteve ao lado de grandes parceiros, entre eles o prefeito de Vale do Paraíso, Charles Gomes, a vereadora Fabiana, também do município, a amiga Rosária Helena, coordenadora do evento, além de outros amigos que contribuíram para o sucesso da ação.



Laerte fez questão de destacar e reconhecer o empenho de todos os envolvidos, com um agradecimento especial ao presidente do leilão, Zezinho Araújo, e a toda a diretoria de Ouro Preto do Oeste, pela organização impecável do evento.



“Momentos como esse mostram a força da nossa gente. Parabéns pelo trabalho, dedicação e, principalmente, pelo compromisso em salvar vidas”, ressaltou o parlamentar.



O Leilão Direito de Viver reafirma, mais uma vez, o poder da solidariedade em transformar realidades e levar esperança a quem mais precisa.



Foto: Assessoria