Atendimento do SINTERO será suspenso de 28 a 30 de abril para realização do 16º Congresso Estadual de Educação

Por SINTERO

Publicada em 27/04/2026 às 11h21

O Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) informa que, nos dias 28, 29 e 30 de abril, não haverá atendimento em nenhuma de suas unidades, incluindo a sede administrativa, em Porto Velho, e as 11 sedes regionais.

A suspensão temporária das atividades ocorre em razão da participação das equipes, da capital e do interior, no 16º Congresso do SINTERO, que será realizado na cidade de Porto Velho.

O Congresso é o maior e mais importante espaço de debate e deliberação da categoria, reunindo representantes de todas as regionais para discutir pautas essenciais da educação pública, avaliar o cenário atual e definir os próximos passos da luta sindical.

Durante os três dias, serão debatidas propostas, estratégias e encaminhamentos que impactam diretamente a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, além da defesa de uma educação pública de qualidade, culminando na consolidação do plano de luta da categoria para o próximo período, com a definição das resoluções finais.

O SINTERO reforça que as atividades serão retomadas normalmente após o encerramento do Congresso.