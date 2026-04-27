Porchat ironiza curso de “masculinidade” de Cazarré e provoca debate nas redes

Por O Dia

Publicada em 27/04/2026 às 11h29

O humorista Fábio Porchat movimentou as redes sociais neste domingo (26) ao publicar um vídeo em tom bem-humorado sobre o curso criado pelo ator Juliano Cazarré, “O Farol e a Forja”. A proposta, que é voltada ao público masculino e defende o "fortalecimento do homem na sociedade", virou alvo de críticas e debates.



Na gravação, Porchat interpreta o personagem Mauro César, um suposto consultor de crise, e ironiza a iniciativa ao comentar detalhes do projeto. “Cazarrera, cadê você, meu homem? Estou aqui na Chapada, vim com 40 rapazes do interior de São Paulo para fazer teu curso. Mauro César falando, cara! Que sucesso louco! Você é o Trump brasileiro! Que sacada maravilhosa! Um curso para o homem aprender a ser homem. Eu mesmo estou desaprendendo. Outro dia eu me peguei chorando vendo a Ana Paula e o Tadeu no ‘BBB’. Aquilo me pegou no lugar. Antigamente eu mijava em pé, estava tudo certo. Agora tenho que mijar sentado. Eu estou me pegando mijando 45 vezes para não desagradar ninguém”, disse.



O comediante também ironizou a programação do curso. “O que é que Deus acha disso? Ah, vou te falar, estava faltando um curso desse para resgatar o macho alfa, o enrustido raiz. Você foi o primeiro que sacou que o enrustido raiz não quer sair do armário. Ele quer reformar o armário por dentro. Coloca lá a adega, a televisão de LED, o frigobar, o pôster do Felipe Tito. Mas vamos repassar a programação aqui que eu estou abrindo aqui, ó. Seis da manhã, tem café da manhã com o calvo do Campari sobre como o homem deve tratar a mulher. Às sete horas, palestra: ‘A verdadeira violência doméstica é assistir Peppa Pig com seus filhos’. Eu fiquei curioso com essa”, afirmou.

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Na sequência, Porchat comentou atividades propostas no retiro. “Aí às dez, vamos subir a montanha. Essa parte é que eu queria tentar pular. Porque a coisa da montanha eu já tentei fazer no outro retiro, quando voltei minha mulher estava grávida do contador, me dá gatilho. Eu fico na meditação, eu fico em algum lugar que você bota aqueles homens que não sobem montanha. Se você quiser, eu posso dar o meu curso sobre as transformações do homem de meia-idade, que isso me pegou de surpresa. É, porque o cabelo vai rareando, a barba não vai crescendo, vão nascendo uns furúnculos em lugares de difícil acesso, isso ‘O Diabo Veste Prada’ não mostra. E o pau já não é mais aquele pau, né, Cazarra? É aquele pau já mais no meio de carreira. Aquele pau com chute meia-bomba”, completou.



O humor seguiu com comparações inusitadas. “Aquele pau que saiu do Barcelona e foi jogar no Al-Nassr para ver se acontece alguma coisa. É um pau Neymar. É um pau que cai por qualquer coisa. É um pau que está sempre contundido, que vive das glórias do passado e que a única convocação possível é da tadalafila. Agora, essa meninada lá da Globo é bacana, hein? Divulgaram pra caramba teu curso. Só vê se no contrato deles tem pra eleger o Flávio Bolsonaro no final do ano, que eles são porreta. Gostei muito do nome do curso, ‘Farol e a Forja’. Porr*, isso aí pega o público com certeza. O Farol, porque é do tamanho ali de uma piroca, e o homem gosta de piroca. E a Forja, que se falar terapia o homem corre. Então fala a Forja, que o pessoal faz Pix ali na hora. Isso é genial. Você não quer ser governador do Rio? Fala com o Zanin. Agora só uma última pergunta. Nesse curso vão comer meu c*? Eu digo isso só pra saber o que eu vou levar na mala. Olha aí, me beliscaram aqui, cara!”, finalizou.