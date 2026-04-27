Com dois gols de Lucas Bebezão Locomotiva vira pra cima do Santa Cruz-AC na estreia da Copa do Brasil

Por FFER

Publicada em 27/04/2026 às 09h17

O Gazin Porto Velho estreou com vitória na Copa do Brasil Sub-15 na tarde deste domingo no estádio Aluízio Ferreira, depois de sair atraz no placar a Locomotiva contou com dois gols do atacante Lucas Bebezão na parte final da partida, dois belos gols, o primeiro aos 33 minutos do segundo tempo com um toque de categoria por cobertura e o segundo aos 43 minutos após ganhar na velocidade driblar o goleiro e marcar o segundo gol. Com a vitória a Locomotiva assume a liderança no Grupo A1 ao lado do Fast Clube. No próximo dia 3 de maio a Locomotiva volta a jogar diante do Fast Clube de Manaus no estádio Ismael Benigno.

O atacante Lucas Bebezão foi o grande protagonista da vitória do Gazin Porto Velho sobre o Santa Cruz do Acre, as duas jovens equipes fizeram uma grande partida cheia de emoções. Mas quem abriu o placar foi o time acreano no momento raro do futebol, falta na entrada da áera para o Santa Cruz, o goleiro Felipe Gabriel atravessou o campo pediu para cobrar a falta prometendo gol, o técnico autorizou o goleiro a bater a falta, ele foi para bola bateu forte e a bola passou por baixo da barreira e foi parar no canto esquerdo do goleiro da Locomotiva, Santa Cruz 1 a 0.

Nos minutos iniciais da segunda etapa o Gazin Porto Velho não conseguia chegar ao gol do adversário, até que aos 33 minutos o atacante Lucas Bebezão marcou o primeiro de dois belos gols, no primeiro enganou o zagueiro e venceu o goleiro Felipe com um toque por cobertura, nos minutos finais aos 43, no contra ataque, Lucas Bebezão recebeu no meio campo ganhou na velocidade dos zagueiros driblou o goleiro Felipe e marcou o segundo, um belo gol garantindo a vitória da Locomotiva.

Após os dois belos gols Lucas Bebezão pediu substituição por desgaste físico, o atacante saiu aplaudido após parte da torcida reclamar da atuação do jovem depois que ele perdeu a primeira chance de empate ainda no primeiro tempo, na cobrança de um pênalti, Lucas acabou batendo pra fora, mandando a bola sobre o gol. Mas a redenção veio no segundo tempo com dois belos gols.