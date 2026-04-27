Aprenda a blindar suas senhas e navegue com muito mais tranquilidade nas suas compras do dia a dia

Por Redação

Publicada em 27/04/2026 às 10h12

A facilidade que o E-commerce trouxe para os consumidores foi muita, não só no que diz respeito ao varejo, mas o consumo de alimentos e o próprio “fazer mercado” hoje pode ser 100% online, sem sair de casa.

Uma pesquisa da CNDL/SPC Brasil mostrou que 71% dos consumidores brasileiros compram online pelo menos uma vez por mês e 53% fazem compras algumas vezes nesse mesmo intervalo. Quanto mais o hábito de comprar via internet cresce, mais temos que nos proteger enquanto estamos online, principalmente senhas e dados de cartão.

Formas de blindar seu email e outros acessos digitais

Existem muitas dicas de segurança digital que hoje são conhecidas por milhares de pessoas. Mas, como já dissemos antes, quanto mais utilizamos a internet para funções como troca de informações pessoais por email e compras (inserindo dados de cartão em diferentes sites), precisamos blindar o máximo o acesso de terceiros às nossas contas.

Como proteger seu email

Muitos golpes digitais acontecem por meio de mensagens e links fraudulentos enviados por email. Para se proteger, o básico deve ser seguido: não acesse nenhum link duvidoso, principalmente de pagamentos, ou abra anexos que você não tem certeza. Verifique sempre o remetente e duvide de emails muito complexos. Se tiver dúvidas sobre a veracidade, entre em contato pelo site ou número oficial da empresa/pessoa que está conversando com você.

Utilize aplicativos e softwares de email que sejam seguros e mantenham suas conversas criptografadas, permitindo o acesso apenas ao dono ou dona da conta. Já existem ferramentas que fazem tudo isso e ainda protegem a sua caixa de entrada de rastreadores.

Como usar um gerenciador de senhas

Um gerenciador de senhas pode te auxiliar muito na hora de organizar seus acessos a aplicativos, sites de compras, email etc. Uma das principais dicas para se manter seguro na internet é utilizar senhas fortes e diferentes em todo e qualquer acesso que você fizer. Nunca use seu nome ou informações pessoais fáceis de serem adivinhadas.

Esse tipo de ferramenta, além de armazenar suas senhas de forma segura, também pode facilitar os acessos tanto pessoais quanto empresariais, em um ambiente seguro com criptografia de ponta a ponta. Assim você não precisará ficar anotando todas as suas senhas em cadernos ou salvando em sistemas inseguros.

Faça cartões virtuais diferentes para realizar compras online

Agora, na hora de realizar as compras online, se você não puder escolher o pagamento via pix ou boleto, terá que inserir os dados do seu cartão. Verifique se você está no site ou aplicativo oficial da loja antes de qualquer coisa, e se o ambiente de compra é seguro.

Na hora de inserir seus dados, não utilize o cartão de crédito físico. Hoje, os aplicativos dos bancos já disponibilizam a possibilidade de você criar cartões virtuais diferentes e até alguns que duram apenas 24 horas, para compras pontuais. Dessa forma, se algo acontecer, você consegue excluir o cartão que deu problema e não perder o seu principal. Inclusive, se fizer um de 24 horas, ele deixará de funcionar nesse tempo sem você ter que fazer nada.

No fim das contas, comprar online com tranquilidade também depende da adoção de hábitos simples que reforçam sua segurança no dia a dia. Usar um gerenciador de senhas, proteger o e-mail e recorrer a cartões virtuais nas compras são medidas que ajudam a reduzir riscos e tornam a experiência digital muito mais segura.