Equipe jaruense vence Barco Cross com tempo de 1h21min garantindo o primeiro lugar na disputa

Por JARU ONLINE

Publicada em 27/04/2026 às 11h17

A equipe jaruense Silveira Móveis conquistou a vitória no Barco Cross realizado neste domingo no rio Jaru. Os competidores percorreram 28 quilômetros e completaram o trajeto com o tempo de 1h21min40s, garantindo o primeiro lugar na disputa.

A premiação foi entregue na noite de domingo, no palco do evento, com a presença de autoridades. Em segundo lugar ficou a equipe Auto Posto Líder, de Ji-Paraná, com o tempo de 1h24min03s. Já a terceira colocação foi conquistada pela equipe da linha 608, de Jaru, que finalizou o percurso em 1h25min45s.

Ao longo do dia, a organização informou que o resultado completo da competição será divulgado com a classificação geral das equipes participantes.

O evento foi considerado um sucesso de público, com estimativa de mais de 5 mil pessoas presentes em cada dia de programação. Realizado pela Prefeitura de Jaru, o Barco Cross se consolida como o maior evento de barco a remo da região Norte. Neste ano, além das competições, o público acompanhou shows musicais, incluindo apresentação do cantor Wanderley Andrade, além de atrações regionais e uma praça de alimentação completa.