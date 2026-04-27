Homem é agredido antes de cair de moto na zona leste da capital

Por Newsrondonia.com

Publicada em 27/04/2026 às 09h49

O caso de agressão antes de queda de moto em Porto Velho mobiliza autoridades após um homem ser encontrado desacordado ao lado de uma motoneta na manhã deste domingo (26), na zona leste da capital. A vítima, identificada como Juciclei C. P., foi socorrida em estado grave.

Inicialmente tratado como acidente de trânsito, o caso de agressão antes de queda de moto em Porto Velho ganhou novos desdobramentos após a descoberta de que o homem havia sido espancado momentos antes da queda.

De acordo com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN), a equipe foi acionada pelo CIOP por volta das 7h e encontrou a vítima caída ao solo ao lado de uma Honda Biz 125. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou o resgate e encaminhou o homem ao Pronto Socorro João Paulo II.

No local, a cena já havia sido alterada, o que impossibilitou a realização de perícia técnica imediata. Durante os procedimentos, os policiais constataram que a vítima não possuía habilitação e que o veículo apresentava irregularidades administrativas, sendo removido ao pátio do DETRAN. Autos de infração foram registrados conforme a legislação de trânsito.

A reviravolta no caso ocorreu quando um morador apresentou imagens de câmeras de segurança. Nos registros, é possível ver o momento em que Juciclei é agredido com socos e chutes por um suspeito ainda não identificado.

A análise preliminar indica que, após sofrer a agressão, a vítima perdeu o controle da motoneta e caiu, estabelecendo relação direta entre o ataque e o acidente. O suspeito fugiu antes da chegada da polícia.

O caso de agressão antes de queda de moto em Porto Velho segue sob investigação, e as imagens devem auxiliar na identificação e responsabilização do autor.