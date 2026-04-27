Militar é atacado a facada por faccionado enquanto trabalhava de moto aplicativo

Por pvhnoticias.com

Publicada em 27/04/2026 às 10h00

Um moto de aplicativo de 21 anos foi atacado com faca na noite deste domingo (26), após atender uma corrida na Rua Miguel Calmon, bairro Caladinho, zona Sul de Porto Velho.

Segundo o relato, ele recebeu a solicitação e, ao chegar próximo ao endereço, percebeu uma confusão na residência e decidiu aguardar na esquina. Em seguida, um homem saiu do imóvel armado com uma faca e já partiu pra cima, perguntando se ele “fechava com o CV”.

O trabalhador que também é militar do Exército tentou se defender, colocou a mão na frente do corpo e acabou ferido em um dos dedos da mão esquerda. Para escapar, jogou a moto no chão e se afastou. Ao dizer que era apenas motorista de aplicativo, o agressor parou, e a vítima conseguiu fugir do local.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no endereço, fez contato com a moradora, que informou que havia uma briga familiar na casa. Segundo ela, o autor do ataque seria o próprio cunhado, que inclusive usa tornozeleira eletrônica.

Foram feitas buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado. A vítima apresentava lesão visível na mão, e o caso foi registrado como lesão corporal.