Homem é baleado em tentativa de homicídio na zona Leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 27/04/2026 às 09h45

Um homem de 27 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (26), na rua Gregório de Matos, bairro Teixeirão, na zona Leste de Porto Velho, nas proximidades da avenida José Vieira Caúla. A ocorrência mobilizou equipes de socorro e forças de segurança após diversos disparos de arma de fogo serem registrados na região.

De acordo com as primeiras informações apuradas no local, a vítima estava na via pública quando foi surpreendida por dois criminosos que passaram em uma motocicleta. O passageiro teria sacado uma arma de fogo e efetuado vários tiros em direção ao homem, que foi atingido diversas vezes e caiu ao solo gravemente ferido. Após o ataque, os suspeitos fugiram rapidamente tomando rumo ignorado.

Moradores relataram momentos de pânico diante da sequência de disparos, que ecoaram por toda a rua e assustaram famílias da região. Testemunhas acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma equipe avançada com médico. Os socorristas realizaram os primeiros procedimentos de estabilização ainda no local, antes de encaminhar a vítima em estado grave ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II.

A Polícia Militar isolou a área para preservar possíveis vestígios do crime e realizou diligências nas imediações na tentativa de localizar os autores, porém ninguém foi preso até o momento. Informações preliminares apontam que cápsulas de munição ficaram espalhadas pela via, reforçando a intensidade do ataque.

A motivação da tentativa de homicídio ainda é desconhecida. O caso foi registrado e seguirá sob investigação da Polícia Civil, que deverá ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança da região para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.