Mosquini diz que mortes aumentaram na BR-364 após pedágio; Bagattoli quer o fim da concessão; e Rogério fala sobre conversa com Cassol

Por Sérgio Pires

Publicada em 27/04/2026 às 10h37

MOSQUINI DENUNCIA: QUASE 90 POR CENTO A MAIS NO NÚMERO DE MORTES NA BR 364. E BAGATTOLI PEDE O FIM DA CONCESSÃO

Em menos de um ano, o número de mortes por acidentes na BR 364 duplicou. Quem diz isso é o deputado federal Lúcio Mosquini. Ele tem feito vídeos denunciando não só a qualidade das obras, mas também mostrando os buracos em vários trechos. Mais que isso, tem criticado duramente os inúmeros momentos de “Siga e Pare!”, que causa enormes transtornos aos usuários.

Já o senador Jaime Bagattoli é outro que tem protestado com veemência contra a situação da BR 364, com o que chama de “graves deficiências da privatização”. As reclamações não param. Todos os dias, motoristas que utilizam a BR 364 enchem os órgãos fiscalizadores e a mídia de reclamações, por exemplo, sobre buracos na rodovia.

Mosquini, num dos vídeos, comenta um número fúnebre: “você sabia que desde 2025, os acidentes na BR 364 aumentaram em 90 por cento? E que, no período de um ano, incluindo o período em que o Consórcio da Nova 364 assumiu a rodovia, nada menos do que 21 pessoas morreram em acidentes fatais? Ou seja, o número de acidentes aumentou e o de mortes também, desde a privatização”, denuncia Lúcio Mosquini.

Já o senador Bagattoli avisa que os rondonienses estão perdendo a paciência com a Nova 364. Além das inúmeras reclamações sobre a qualidade da via, ele tem pedido diretamente à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Ministério dos Transportes “providências sobre as reclamações e irregularidades também na cobrança de pedágio na BR-364”.

“A concessão, da forma como foi feita, já é um claro desrespeito com o usuário da BR-364. Agora, a população tem que lidar com falhas operacionais e até mesmo erros no sistema de cobrança do pedágio. As melhorias prometidas nunca chegam e o serviço prestado é ruim”, protesta o senador.

Tanto Bagattoli quanto Mosquini consideram que se a concessionária não está cumprindo corretamente o contrato, a concessão precisa ser revista imediatamente. O deputado federal diz que o “Pare e Siga” é responsável por muitos acidentes, embora, reconheça, haja também muita imprudência. Quer, no final, mais gente trabalhando, mais soluções rápidas, menos “Pare e Siga”! prejudicando a todos e, enfim, o cumprimento rigoroso do contrato pela concessionária.

Já Bagattoli conclui: “nós queremos que a ANTT e o Ministério dos Transportes ajam dentro da lei e avaliem se o contrato de concessão está ou não sendo cumprido. Se não tivermos esse cumprimento, tenham certeza, vamos questionar novamente essa concessão”.

Enquanto isso, a 364 segue cheia de buracos, com previsão do dobro de locais de pedágios e matando motoristas todas as semanas.

FOI UM PRIMEIRO PASSO IMPORTANTE PARA DERROTAR A CRISE AÉREA. PROJETO DE CRISTIANE ABRE O NORTE PARA EMPRESAS ESTRANGEIRAS

Nada de comemorar com exagero, porque há ainda um longo caminho a trilhar. Mas não se pode negar que a aprovação de projeto de autoria da deputada federal de Rondônia, Cristiane Lopes, abrindo a aviação da Amazônia para empresas internacionais, pode ser um passo decisivo para mudar a triste situação que vivemos hoje, tratados como párias pelo sistema aeronáutico de passageiros no Brasil.

Cristiane conseguiu um feito dos mais importantes. Teve apoio do presidente da Casa, o deputado Hugo Motta, para que o projeto andasse e entrasse na pauta para votação. A deputada comemorou muito. E com razão. O advogado Gabriel Tomasete, presidente do grupo Escudo Coletivo, que tem também batalhado contra a crise que afeta o sistema aéreo para os rondonienses, comemorou a decisão da Câmara e chamou Cristiane de Lopes de “uma guerreira!”.

O processo ainda será longo. Há um grande lobby contra a vinda de empresas estrangeiras para atender os passageiros da região norte. As companhias aéreas brasileiras e os sindicatos dos aeronautas, não querem nem ouvir falar na melhoria para Rondônia e outros Estados da região. Os interesses envolvidos são imensos. O projeto ainda terá que ser aprovado pelo Senado e passar pela sanção do Presidente da República. Ou seja, vai ter ainda um longo caminho a trilhar.

Cristiane lutou muito e ainda tem lutado pela causa. Sua vitória merece mesmo ser comemorada, porque se o projeto virar lei, vai acabar de vez com a falta de voos e os preços exorbitantes cobrados nas tarifas aéreas tanto para os rondonienses como para passageiros de outros Estados.

Mas, na linguagem popular, a luta apenas começou. E ela continua!

CANDIDATOS AO GOVERNO PERCORREM O ESTADO, DÃO ENTREVISTAS E SE PREPARAM PARA A DURA CAMPANHA QUE VEM AÍ

Além de candidato ao governo, coordenador da campanha do candidato Flávio Bolsonaro à Presidência da República em Rondônia. Marcos Rogério está cheio de planos e de otimismo, em relação às eleições de outubro, tanto em nível estadual quanto nacional. Além disso, tenta convencer o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a apoiá-lo. As conversas andam, mas o martelo ainda não foi batido.

Nesta sexta, Marcos Rogério gravou um podcast para os sites Rondônia Dinâmica e Informa Rondônia, que vai ao ar a partir desta segunda-feira. Na entrevista concedida a Vinicius Canova, o candidato abordou vários temas, inclusive polêmicos, como os confrontos de pré-campanha entre ele e o ex-prefeito de Cacoal Adailton Fúria; a busca pelo apoio do ex-governador Ivo Cassol e as especulações sobre a escolha de um eventual vice.

Já Fúria percorre várias regiões do Estado, fazendo sua pré-campanha. Neste final de semana, acompanhado pela primeira dama e candidata à Câmara Federal, Joliane Fúria, ele esteve em diferentes cidades, visitando autoridades e conversando com a população. Fúria já tem na manga o nome do seu vice, mas o anúncio oficial, se não houver mudança de planos, só será anunciado em junho.

Já Hildon Chaves e seu vice, Cirone Deiró, percorrem regiões diferentes, tanto na região da Capital quanto no interior. Deiró tem reforçado suas visitas no Cone Sul. Em algumas delas, a dupla atua em conjunto.

O quarto nome ao Palácio Rio Madeira/CPA, o petista Expedito Netto, também circula pelo Estado, se reunindo em redutos da esquerda e conversando com a população. O quinto nome oficializado, Samuel Costa, do PSB, será o entrevistado do programa SICNews, da SICTV Rondônia, a partir das 20 horas desta terça-feira. Não há informações da agenda do candidato do Psol, o advogado Luiz Carlos Teodoro.

LUÍS FERNANDO, TÉCNICO COMPETENTE E COM RESULTADOS, É O NOME ESCOLHIDO A DEDO POR MARCOS ROCHA PARA O SENADO

Estreante na política, mas com um currículo profissional invejável, Luís Fernando Pereira, o Luís Fernando da Sefin, é uma das grandes novidades da eleição deste ano. Escolhido a dedo pelo governador Marcos Rocha como o nome do grupo palaciano na corrida por uma das duas cadeiras ao Senado, Luís Fernando deixou o comando da Secretaria de Finanças do Estado depois de mais de sete anos, para aceitar a missão.

Ao ser questionado sobre os motivos que o levaram a entrara no complexo mundo da política e das disputas eleitorais, ele afirma que o fez “por ter entendido que ser um bom técnico não é suficiente para transformar a realidade. É através da política que se consegue criar um ambiente mais justo e próspero para quem produz e trabalha”. E acrescenta: “também por perceber que as decisões tomadas em Brasília são as que mais atrapalham o desenvolvimento de Rondônia, por falta de quem defenda melhor nossos interesses”, alfinetou.

Lembrou seus sete anos à frente da Sefin, sempre com avanços importantes ao Estado e, ainda, “a participação direta no enfrentamento da crise causada pela pandemia de covid-19; a atuação destacada na consolidação do equilíbrio fiscal de Rondônia e em fóruns nacionais da área tributária; a contribuição “para construir um ambiente econômico favorável ao crescimento, transformando a relação do Estado com o setor produtivo, saindo de uma ênfase punitiva para uma ênfase na orientação e no diálogo, incentivando quem produz”.

Luís Fernando é uma cara nova na nossa política. Trabalhador, competente, um técnico que vive sob elogios por seu trabalho, agora quer ser senador. E se apresenta ao eleitor rondoniense, com sua longa ficha de serviços prestados e sua vida ilibada. Dará certo?

REDANO LIDERA NOMINATA DO REPUBLICANOS À ASSEMBLEIA, MAS HÁ MUITOS OUTROS BONS DE VOTO NA DISPUTA

O atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, é o principal nome do Republicanos para a corrida pelo parlamento estadual em outubro. Mas a sigla vem com muita mais gente poderosa, tentando formar uma bancada forte na próxima legislatura.

Há, por exemplo, na relação, o vereador mais votado de Porto Velho, Márcio Pacele; o ex-secretário de segurança pública, Coronel Felipe Vital; o presidente do Sindicato Médico do Estado, dr. Luiz Maiorquin e o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Benedito Alves. O Pastor Evanildo, da Igreja Universal, é mais um.

Há, vindos do interior, vários nomes de peso, como Cássia dos Muletas, de Jaru e o vice-prefeito de Vilhena, Aparecido Donadon. Tem ainda o ex-prefeito Mirandão, de Costa Marques, Adalto de Bandeirantes. As mulheres candidatas, além de Cássia, são Clécia Carvalho, Dra. Rosângela e Luana Pires, ambas de Ji-Paraná e ainda a dra. Ariane do Tancredo Neves, de Porto Velho.

Há ainda vários outros candidatos para a ALE, vindos de diferentes cidades, que estão no partido presidido pelo ex-vice-governador e empresário Aparício Carvalho.

O Republicanos deve fazer parte do grupo de partidos que irão apoiar a candidatura do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, do União Brasil, para o Governo do Estado.

EMPRESÁRIO ATACA BRENO MENDES, QUE RECORRE À JUSTIÇA CONTRA O QUE CHAMOU DE “MENTIRA SÓRDIDA!”

O empresário Iuri Faria, diretor da EcoPVH, parece gostar de confusão. Ainda quando Hildon Chaves era prefeito da Capital, Iuri o confrontou, agressivamente, quando ambos se encontraram no Restaurante Paroca. Agora, ele está envolvido em mais um caso de agressão. Dessa vez, não física, mas recheada de calúnia, difamação e mentiras, segundo o vereador Breno Mendes, um dos mais atuante na Câmara Municipal de Porto Velho.

Líder do Prefeito, Breno condenou com veemência a atuação da empresa EcoPVH no recolhimento de lixo na cidade. Foram quase cinco mil reclamações e o Vereador, na sua função, fez quase mil denúncias, exigindo a melhoria dos serviços. Breno Mendes apenas fazia eco às milhares de reclamações da população, mal atendida pelo serviço, até que a empresa foi afastada da coleta do lixo.

Numa entrevista, o empresário Iuri Faria afirmou que Breno Mendes fez todo o barulho porque teria cobrado propina da empresa, insinuando que como ele não recebeu, começou a atacar a EcoPVH. Indignado, o jovem vereador, uma das boas promessas de qualidade na nossa política, reagiu com toda a força. Recorreu ao Ministério Público e ao Judiciário, pedindo investigação sobre o caso e punição contra o que chamou de “sórdido e mentiroso ataque” que recebeu.

Breno Mendes fez centenas de denúncias contra a EcoPVH junto à própria Prefeitura de Porto Velho, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. As reclamações envolviam a qualidade da prestação do serviço de coleta de lixo e o descumprimento de cláusulas contratuais. Cumpriu seu papel, apenas. As ofensas que sofreu são injustas e absurdas. Quem o conhece, sabe disso!

ENTIDADES AMBIENTAIS NÃO SE ENTENDEM E AGORA A JUSTIÇA FEDERAL É QUEM AUTORIZA O ABATE DOS BÚFALOS

A tentativa do domínio sobre as questões do meio ambiente confronta entidades em Rondônia. A questão do abate de pelo menos 500 búfalos na região da Fazenda Pau D´Óleo, no Vale do Guaporé, colocou em trincheiras diferentes, cada um com suas teorias, o Ministério Público e o ICMBio, aquela excrescência criada pelo atual governo para dominar as questões ambientais da região.

Primeiro, o ICMBio anunciou o abate dos búfalos. A Justiça local atendeu pedido do MP e mandou parar a matança. Agora, foi a Justiça Federal quem autorizou a volta do extermínio de parte dos animais. No total, segundo o ICMBio, existem mais de 5 mil búfalos na região. Pelo menos 500 deles serão abatidos a tiros.

Caçadores experientes e estudiosos do assunto dizem que está sendo feito tudo errado. O erro maior, é o de matar os animais e deixar suas carcaças para apodrecerem na área e nos rios. Afora isso, enquanto o ICMBio diz que a carne dos animais pode estar contaminada, outros especialistas alegam que este risco inexiste e que poderia ser feita charque com a carne dos búfalos, sem risco algum.

Há cerca de 20 anos, quando os búfalos começaram a destruir tudo o que encontravam pela frente e se multiplicar (só os leões são seus predadores) o então governador Ivo Cassol apresentou um plano de caça controlada, chamando caçadores do mundo todo, que pagariam uma pequena fortuna para participarem do evento. Obviamente, a cegueira ambiental, que persiste até hoje, não permitiu que o caso fosse adiante.

NA ROOSEVELT DA MAIOR CHACINA DA NOSSA HISTÓRIA, ROUBO DE DIAMANTES É TRATADO COMO SE FOSSE NOVIDADE

Seria cômico, não fosse trágico. Mais uma vez, a Polícia Federal anuncia uma operação contra grupo que comercializa diamantes da Reserva Roosevelt, entre Pimenta Bueno e Espigão do Oeste. É quase ridículo se falar que foi descoberta uma quadrilha vendendo ilegalmente diamantes retirados naquela área dominada pelos índios, como se isso fosse incomum. O contrabando das joias é quase tão antiga quanto a criação da Reserva, em 1973, ainda no governo militar.

Na mesma Reserva, aconteceu a verdadeira maior chacina da história de Rondônia, quando um conflito entre índios e garimpeiros, resultou num ataque sanguinário dos donos da área sobre os que a invadiram, totalizando nada menos do que 29 pessoas que atuavam no garimpo mortas de forma brutal e cruel. A Polícia Federal descobriu os autores das brutalidades, mas até hoje ninguém foi preso.

Em 2024, completaram-se 20 anos da impunidade, tornando os assassinatos (praticados com espingardas, tacapes e armas brancas) prescritos, pela legislação brasileira. As famílias dos 29 garimpeiros tornaram-se vítimas novamente. Além de perderem seus entes queridos, ainda sofrem porque os assassinos jamais serão presos.

Quando se vê pessoas inocentes sendo presas e condenadas a sentenças absurdas pelo que não cometeram, no mesmo país, líderes indígenas e seus comandados, que mataram 29 pessoas, seguem vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido.

Dia 28 de abril a chacina completará 22 anos. O contrabando de diamantes continua normalmente, inclusive com aval de caciques, segundo várias investigações já apontaram, mas a PF ainda trata o assunto como se fosse novidade, enquanto não fala mais sobre a tragédia dos garimpeiros, como se ela nunca tivesse acontecido.

VEM AÍ NOVO ESCÂNDALO: AGORA DOS 350 MILHÕES DE REAIS PAGOS A TRANSATLÂNTICOS NA COP 30

É triste. É lastimável. É assustador. Cada enxadada, uma minhoca. A podridão que está sob os pés do atual governo, em alguns setores, ainda estarrece o país, mesmo que os escândalos se tornem quase diários. O último envolve ainda o fiasco da COP 30, aquela iniciativa horrorosa de colocar o nosso meio ambiente a serviço dos interesses internacionais e que nem eles, os grandes mentores da Amazônia, deram bola.

Pois informação vinda da mídia nacional, a partir de matérias divulgadas pelo jornalista Igor Gadelha, dão conta que estão sob suspeita gastos de aproximadamente 350 milhões de reais pagos pelo governo brasileiro a transatlânticos que serviram como hotéis durante a COP, já que o sistema hoteleiro de Belém não atendia a todos os convidados Vips.

Além de suspeita sobre os valores pagos, o Tribunal de Contas da União detectou que os contratos milionários foram feitos com uma empresa de um dos sócios do banqueiro Daniel Vorcaro, aquele mesmo de quem se está esperando uma delação premiada que vá sacudir a República.

Além do escândalo do Banco Master, das fraudes bilionárias de descontos em contracheques de aposentados e pensionistas do INSS; de superfaturamento nas áreas da Educação e várias outras, além de denúncias de esquemas ligados ao crime organizado, as suspeitas sobre o atual governo parecem não ter fim. Cada enxadada, uma minhoca!.

PERGUNTINHAS

Em que cidade onde os moradores desrespeitam tudo, ao ponto de urinar nos muros e em frente às residências, você acha que esta foto foi feita? No interior do Nordeste? Numa Republiqueta de Bananas da América Central? Você acredita que, infelizmente, o pedido desesperado foi feito, por escrito, num imóvel da rua Joaquim Nabuco, centro de Porto Velho?