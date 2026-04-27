Deputado Jean Mendonça destina R$ 400 mil para fortalecer turismo nas escolas de Porto Velho

Por Carlos Henrique

Publicada em 27/04/2026 às 10h26

Entre os dias 16 e 23 de abril, alunos das escolas municipais Flamboyant, Joaquim Vicente Rondon, João Ribeiro Soares e Francisco Elenilson Negreiros participaram do projeto “Rondônia Tem Turismo na Escola", realizado em Porto Velho. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Superintendência Estadual de Turismo (Setur) e o Instituto Cultural do Norte (ICN), com o objetivo de valorizar o turismo local e ampliar o conhecimento dos estudantes sobre o patrimônio cultural do estado.

Para viabilizar a execução do projeto, o deputado Jean Mendonça (PL) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil. A ação beneficiou mais de 3 mil alunos da rede municipal da capital, promovendo atividades educativas que aproximam os estudantes da realidade turística de Rondônia e estimulam o sentimento de pertencimento e valorização da cultura regional.

Com os recursos, foram adquiridos materiais pedagógicos e turísticos, incluindo 3.460 tabuleiros turísticos, 3.460 folders informativos e 3.460 kits de jogos da memória, cada um composto por 10 cartas. Segundo o parlamentar, esses materiais contribuem para a fixação do aprendizado e permitem que o conhecimento adquirido em sala de aula seja compartilhado também com as famílias dos alunos.

A destinação dos recursos atendeu a uma solicitação do superintendente da Setur, Gilvan Pereira, que destacou a importância do projeto como estratégia para fomentar o turismo em Rondônia. Para Jean Mendonça, investir no setor é essencial para impulsionar a economia local. “O turismo movimenta desde o pequeno empreendedor até o grande empresário. É um segmento que está em crescimento no nosso estado e precisa de incentivo e investimento”, afirmou o deputado.