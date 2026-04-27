Fúria e o estilo “sapato”, “saliva” e “suor”; Hildon desaparece do cenário; e Marcos Rogério é humanizado nas redes sociais

Por Herbert Lins

Publicada em 27/04/2026 às 10h04

Professor Me. Herbert Lins – DRT 1143 / Samuel Ribeiro – Marketólogo

O nome social representa um marco na política de inclusão e respeito ao diferente

CARO LEITOR, o nome social é o nome pelo qual uma pessoa prefere ser chamada e reconhecida no dia a dia, diferente do nome que está registrado oficialmente em seus documentos. Ele é importante, principalmente para pessoas transgênero, travestis e não binárias, mas pode ser usado por qualquer pessoa que não se identifique como o nome de registro. Neste caso, uma pessoa registrada como “Aparecido Carnaúba” pode se identificar e querer ser chamada com o nome social de “Cintia Levi”. Para quem não sabe, na norma eleitoral brasileira, a Resolução TSE nº 23.562/2018, o nome social é reconhecido e regulamentado, principalmente para garantir que ele apareça no cadastro eleitoral e na identificação do eleitor. O nome social representa um marco na política de inclusão e respeito ao diferente.

Dividendos

Nas eleições, o sobrenome “Lula” ou “Bolsonaro” ajuda o eleitor a identificar imediatamente a orientação política do candidato (esquerda ou direita). Com a polarização política, muitos candidatos procuraram associar sua imagem a um dos dois líderes no intuito de ganhar dividendos eleitorais.

Sobrenome

Nas eleições, o sobrenome “Lula” ou “Bolsonaro” ajuda o eleitor a identificar imediatamente a orientação política do candidato (esquerda ou direita). Com a polarização política, muitos candidatos procuram associar sua imagem a um dos dois líderes para ganhar visibilidade instantânea em meio a centenas de concorrentes.

Estratégia

O uso do sobrenome pode ser considerado como nome social? No meu ponto de vista, sim, principalmente se tiver autorização por parte do detentor do nome e sobrenome. Entretanto, a estratégia de adotar sobrenome não significa certeza de vitória nas urnas.

Garante

O nome social e o uso do sobrenome “Lula” e “Bolsonaro” não garantem a transferência de voto e vitória nas urnas para o candidato que recorre ao uso do nome. Isso ficou claro nas eleições de 2024, 230 candidatos usaram “Lula” e “Bolsonaro” nas urnas e não obtiveram o resultado esperado.

Ação

O advogado Caetano Netto entrou com ação na Justiça Eleitoral rondoniense contra o vice-presidente estadual do PL e pré-candidato a senador, agropecuarista Bruno Scheid, pelo uso do sobrenome Bolsonaro. Caetano fez um grande favor ao Bruno do Bolsonaro ao torná-lo ainda mais conhecido no âmbito estadual.

Compromete

Segundo a representação do advogado Caetano Netto na Justiça Eleitoral, o uso do sobrenome Bolsonaro pelo pré-candidato a senador Bruno Scheid (PL) compromete a lisura do processo eleitoral. Aliás, Bruno segue bem posicionado nas pesquisas.

Escolhido

O agropecuarista Bruno Scheid (PL) foi o escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para receber o seu apoio na disputa ao Senado nas eleições de 2026 em Rondônia, mediante a sua lealdade e fidelidade à família Bolsonaro.

Questionava

Na sexta-feira (24), a Justiça Eleitoral extinguiu a representação do advogado Caetano Netto contra o pré-candidato a senador Bruno do Bolsonaro Scheid (PL), que questionava o uso recorrente do sobrenome “Bolsonaro” em aparições públicas, divulgações e anúncios. A defesa coube ao escritório Campanari, Gerhardt & Silva Andrade.

Extinto

A Justiça Eleitoral verificou a ausência de interesse processual do autor e o requerimento foi direcionado para o Ministério Público, “a quem incumbe proceder análises dos fatos e adotar, se for o caso, medidas cabíveis”, disse o juiz Guilherme Baldan, ao julgar extinto o processo contra Bruno do Bolsonaro Scheid (PL).

Chique

Falando em ausência, o pré-candidato a governador Hildon Chaves (União) desapareceu do cenário eleitoral. A quem diga que ele está curtindo os ares de Miami, nos EUA, para relaxar após o período de fechamento das nominatas de deputado estadual e federal. Gente chique é outra coisa.

Visitar

O pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD), após visitar o Vale do Jamary, marca presença a partir de hoje nos municípios do Cone Sul do estado. Fúria revelou que vai manter a pré-campanha no estilo de três “S”, ou seja, sapato, saliva e suor.

Humaniza

O perfil político do pré-candidato a governador Marcos Rogério (PL) está sendo humanizado nas redes sociais com cenas do corpo a corpo eleitoral. Não é outro Rogério, mas sim o Rogério na sua essência quando era vereador e deputado federal.

Destinou

Deputado estadual Alan Queiroz (PL) destinou R$ 500 mil de emenda parlamentar para o município de Nova Mamoré. O montante enviado contempla a compra de medicação e o fortalecimento da saúde local.

Motocross

O deputado estadual Cássio Góis (PSD) marcou presença na etapa do Campeonato Estadual de Motocross realizado em Costa Marque no final de semana. Cássio é um parlamentar que apoia todas as modalidades do esporte tradicional e radical.

Revela

O prefeito Léo Moraes (Podemos) usou as redes sociais mostrando o local exato da cratera que se abriu e engoliu parcialmente o caminhão do lixo. No vídeo, Léo revela o problema técnico de engenharia de pavimentar ruas sem a presença de rede de drenagem.

Problema

A pavimentação asfáltica de ruas resolve de imediato o problema dos buracos, lama e poeira. Mas a ausência da rede de drenagem para as águas pluviais nessas ruas impermeabiliza o solo e provoca alagações. O que era para ser solução, se torna dor de cabeça.

Desafio

O maior desafio da gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos) é implantar a rede de drenagem nas ruas pavimentadas na gestão do ex-prefeito Hildon Chaves (União). Isso exige milhões de investimentos e paciência do cidadão.

Treta

Falando em desafio, o vereador Marcos Combate (Avante) usou as redes sociais para tretar com a gestão do delegado de Polícia Civil Júlio Cézar frente ao Instituto de Previdência Municipal de Porto Velho – IPAM. A treta está postada nas redes sociais do vereador Combate e envolve denúncia grave em relação a contratação de auditoria no referido órgão.

Mendes I

O empresário Iuri Faria, do Grupo Amazon Fort, na sexta-feira (24), afirmou em entrevista à Rádio Rondônia FM 93,3, no programa Rando Silva, que o vereador Dr. Breno Mendes (Avante) procurava a empresa por meses para cobrar propina.

Mendes II

A coluna apurou e a declaração do empresário Iuri Faria, do Grupo Amazon Fort, contra o vereador Dr. Breno Mendes (Avante), resumo: foi feita no calor da emoção. Não é demérito para ninguém reconhecer que errou e apresentar um pedido formal de desculpas, porque a paz não tem preço.

Confirmou

O vereador Márcio Parcele (Republicanos) confirmou à coluna a sua pré-candidatura a deputado estadual. Parcele se fortalece com presença contínua nos distritos da capital e define estratégias para interiorizar o seu nome, angariando apoios.

Sério

Falando sério, a importância do uso do sobrenome “Lula” ou “Bolsonaro” no nome de registro ou nome social reside em tentar converter a polarização nacional em capital eleitoral no âmbito estadual, funcionando como uma marca que atrai o eleitor fiel, embora não garanta a vitória ao candidato.