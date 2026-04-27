Semas reforça qualificação da equipe com capacitação na Casa da Criança e do Adolescente

Por Assessoria

Publicada em 27/04/2026 às 10h02

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), promoveu nesta sexta-feira (24) mais uma ação voltada ao fortalecimento dos serviços socioassistenciais no município. Desta vez, servidores da unidade de acolhimento participaram de uma capacitação continuada realizada na Casa da Criança e do Adolescente, com foco nos procedimentos do acolhimento institucional.

A iniciativa integra a política de valorização dos profissionais e de investimento permanente em treinamentos adotada pela Semas, buscando aperfeiçoar o atendimento prestado às crianças e adolescentes acolhidos no município.

Durante o encontro, foram abordadas orientações técnicas, alinhamento de práticas internas, esclarecimento de dúvidas e reflexões sobre a importância de um atendimento ético, humanizado e responsável. O objetivo é garantir que a equipe esteja cada vez mais preparada para atuar com sensibilidade, compromisso e eficiência diante das demandas diárias da unidade.

Mais do que protocolos e rotinas administrativas, a capacitação destacou a responsabilidade de assegurar proteção integral, escuta qualificada e um ambiente seguro para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A formação foi conduzida pela psicóloga Fabiana Fátima Fagundes e pela assistente social Erivalda Lucino, profissionais que atuam diretamente no serviço e contribuíram com orientações práticas baseadas na realidade do acolhimento institucional.

A diretora da unidade, Fernanda Vieira, ressaltou a importância do investimento contínuo na equipe. “Capacitar nossos servidores é fortalecer o serviço prestado às crianças e adolescentes. Quando a equipe está preparada, conseguimos oferecer um atendimento mais seguro, humanizado e eficiente”, destacou.

Já a coordenadora Sandra Regina Monteiro enfatizou que momentos como esse refletem diretamente na rotina de trabalho. “Esses treinamentos são fundamentais para alinhar procedimentos, atualizar conhecimentos e garantir que todos atuem com o mesmo compromisso de cuidado e proteção”, afirmou.

A Secretaria Municipal de Assistência Social tem intensificado ações de qualificação técnica em diferentes setores, entendendo que investir nos servidores é também investir na qualidade do atendimento e na garantia de direitos das famílias atendidas em Rolim de Moura.