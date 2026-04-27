Hospital Regional de Cacoal retoma fluxo normal de cirurgias nesta segunda-feira, 27

Por ASSESSORIA

Publicada em 27/04/2026 às 09h54

Com o objetivo de garantir a assistência em saúde e a continuidade das cirurgias, o Hospital Regional de Cacoal (HRC) reforçou o quadro de anestesistas nesta segunda-feira, 27.

A unidade, referência em atendimentos de média e alta complexidade, oferece serviços em mais de 40 especialidades médicas, entre elas cardiologia, neurologia, oncologia, ortopedia, pediatria de alto risco, psiquiatria, cirurgia geral, ginecologia e urologia.

O diretor do hospital, Jonathan Souza, explicou sobre a retomada. “Com a recomposição da equipe assistencial e o restabelecimento da capacidade operacional, especialmente no centro cirúrgico, os pacientes eletivos voltaram a ser atendidos normalmente”, afirmou.

Durante a semana, questões administrativas específicas foram tratadas dentro dos trâmites regulares da gestão pública, seguindo a legislação vigente e os princípios de legalidade e transparência.