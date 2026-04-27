Por ROW NEWS

Publicada em 27/04/2026 às 08h56

O Rolim de Moura Esporte Clube entrou em campo na tarde deste domingo (26) com a tranquilidade do dever cumprido e a vaga garantida. Graças ao resultado de ontem — a vitória do Itapuense sobre o Galvez por 1 a 0 —, o time rondoniense assegurou matematicamente sua classificação antecipada para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3.

O duelo contra o Penarol-AM, ocorreu no Estádio Floro de Mendonça e definiu quem avança como líder do Grupo A1. O Penarol soma 9 pontos contra 8 do Rolim de Moura.

Após o compromisso em solo amazonense, as "Tigresas da Zona da Mata" já tem data e local definidos para o seu próximo confronto na competição. O Rolim de Moura enfrentará a equipe do Itapuense, em partida que será realizada no Estádio Biancão, em Ji-Paraná, às 16h (horário de Brasília).

A alteração do local da partida em Rondônia — que habitualmente ocorre em Rolim de Moura — foi necessária devido à indisponibilidade do Estádio Cassolão, que estará ocupado com a Copa REC. Com isso, a diretoria optou por levar o jogo para o Biancão, buscando o apoio da torcida da região central do estado para manter o embalo na competição nacional.

O técnico Sérgio Duarte mantém o foco total no entrosamento do elenco. "A classificação nos dá segurança, mas queremos a liderança. E jogar no Biancão será uma oportunidade de levar nosso futebol para mais torcedores rondonienses", destacou a comissão técnica.