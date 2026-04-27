Prefeitura realiza III Encontro de Entrevistadores e Técnicos do SUAS e fortalece a rede socioassistencial

Por ASSESSORIA

Publicada em 27/04/2026 às 10h35

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMTAS), realizou no dia 23 de abril de 2026, nas dependências do CRAS, o III Encontro de Entrevistadores e Técnicos de Referência do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O evento representou um importante avanço no fortalecimento da rede socioassistencial do município, promovendo a qualificação técnica dos profissionais que atuam diretamente no atendimento à população.

A programação contou com a presença da Coordenadora Estadual do Programa Bolsa Família, que esteve no município em agenda de monitoramento e conduziu uma capacitação técnica estratégica, voltada ao aprimoramento dos serviços e à gestão dos benefícios sociais.

A ação integra o Projeto de Educação Permanente, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a formação continuada dos servidores e com a melhoria constante dos serviços ofertados.

Mais do que um momento de capacitação, o encontro simboliza a valorização dos profissionais da Assistência Social, reconhecendo o papel fundamental desempenhado por esses técnicos no acolhimento e no acompanhamento das famílias.

Ao investir no aperfeiçoamento das equipes, o município busca elevar a qualidade dos atendimentos, garantindo uma porta de entrada mais eficiente, humanizada e acolhedora para os usuários dos programas sociais.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Guajará-Mirim com a promoção da cidadania, inclusão social e qualidade no atendimento à população.