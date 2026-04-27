Putin diz que fará de tudo para ajudar Irã após receber chanceler na Rússia

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 27/04/2026 às 15h22

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Rússia vai fazer tudo o que estiver ao alcance para atender os interesses do Irã e de outros países da região e acelerar a chegada da paz no Oriente Médio.

Declaração foi feita durante um encontro com o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, em São Petersburgo, segundo a agência russa RIA Novosti. "Da nossa parte, faremos tudo o que atenda aos seus interesses, aos interesses de todos os povos da região, para que essa paz seja alcançada o mais rápido possível", afirmou Putin.

Putin também afirmou ter recebido uma mensagem do líder supremo do Irã na semana passada. "Gostaria de observar, no início da conversa, que na semana passada recebi uma mensagem do líder supremo do Irã", disse Vladmir Putin.

Presidente russo elogiou a postura dos iranianos ao falar sobre soberania e independência. "Vemos como o povo do Irã luta de forma corajosa e heroica por sua independência, por sua soberania", declarou.

Araghchi chegou hoje a São Petersburgo, após uma sequência de viagens. O ministro disse que pretende discutir na Rússia a evolução do conflito envolvendo EUA e Israel e a coordenação de esforços entre Teerã e Moscou para lidar com a crise.