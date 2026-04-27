Combate à malária é reforçado com novas ações

Por Taiana Mendonça

Publicada em 27/04/2026 às 16h01

No Dia Mundial de Luta contra a Malária, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça a importância da prevenç ão, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para conter o avanço da doença.

Dados do boletim epidemiológico mais recente apontam que o município registrou 1.001 casos de malária em 2026, considerando o período de 1º de janeiro a 24 de abril. O número representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 910 casos.

Além disso, mais de 15 mil exames já foram realizados este ano, evidenciando o fortalecimento das estratégias de diagnóstico no município.

A maior parte dos casos continua sendo causada pelo Plasmodium vivax, com 912 registros, seguido pelo Plasmodium falciparum, com 86 casos, além de três ocorrências do tipo misto.

Outro ponto de atenção está na concentração dos casos em áreas específicas, como Santa Helena/Km 13, Bairro Novo, Bacia Leiteira, Cavalcante e Terra Santa.

Para enfrentar esse cenário, o município tem intensificado as ações de diagnóstico, tratamento e prevenção. Um dos avanços é a ampliação da testagem de G6PD e o uso da tafenoquina, medicamento que contribui para a cura radical da malária, reduzindo o risco de recaídas.

Somente neste ano, 516 pessoas já foram tratadas com tafenoquina, como parte das estratégias adotadas pela rede municipal.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), Geisa Brasil, reforça que o diagnóstico precoce é essencial para interromper a cadeia de transmissão da doença. “A malária tem tratamento e cura, mas o diagnóstico precoce é essencial para interromper a cadeia de transmissão. Por isso, é fundamental que a população procure atendimento logo nos primeiros sintomas”.

Para o prefeito Léo Moraes, o enfrentamento à doença exige ação contínua e investimento em estratégias eficazes. “Estamos ampliando o acesso ao diagnóstico e ao tratamento, além de reforçar as ações de prevenção nas áreas mais afetadas. Nosso compromisso é proteger a população e reduzir os casos com trabalho contínuo e planejamento”.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressalta que o enfrentamento à malária exige atuação contínua e integrada. “Estamos fortalecendo nossas ações em todas as frentes, desde a prevenção até o tratamento, com foco nas áreas de maior incidência. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações e interromper a transmissão da doença”.

Os principais sintomas da malária são febre, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo e mal-estar. Ao apresentar esses sinais, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde.

Os casos de malária são atendidos nas unidades de saúde do município, onde os pacientes passam por avaliação e realizam o exame para diagnóstico. Após a confirmação, o tratamento é iniciado de forma imediata, seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Na área urbana, os serviços são ofertados no Pronto Atendimento Ana Adelaide, UPA Leste, UPA Sul, UPA José Adelino, Centro de Pesquisa em Medicina Tropical (Cepem) e, para as gestantes, na Maternidade Municipal, além da unidade de saúde Ronaldo Aragão.

Já nos distritos, o atendimento é realizado em 30 pontos de saúde, incluindo unidades em Nova Califórnia, União Bandeirante, Vista Alegre do Abunã, Calama, Nazaré, Abunã, Nova Mutum, entre outras localidades.

A prevenção também é fundamental. A Semusa orienta a população a manter quintais limpos, evitar água parada, utilizar mosquiteiros e repelentes, além de adotar medidas de proteção, principalmente em áreas de maior incidência da doença.

O Dia Mundial de Luta contra a Malária reforça a necessidade de vigilância constante e do compromisso coletivo no enfrentamento da doença, especialmente em regiões endêmicas como a Amazônia.