Produtores do Assentamento Élcio Machado recebem novos implementos agrícolas com recurso do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria Parlamentar

Publicada em 12/06/2026 às 10h42

A Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Élcio Machado (ASPRAEM), localizada na zona rural de Monte Negro, foi contemplada com novos implementos agrícolas adquiridos com recurso de emenda parlamentar destinado pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). A associação adquiriu uma grade niveladora, uma plantadeira/adubadeira, um pulverizador e uma colhedora de forragem.

Os equipamentos vão contribuir para o fortalecimento das atividades desenvolvidas pelos produtores rurais da associação, promovendo mais eficiência, produtividade e melhores condições de trabalho no campo. O presidente Ricardo Furtado destacou a importância dos implementos para o desenvolvimento das atividades rurais e agradeceu o apoio recebido.

“Esses equipamentos representam um avanço importante para os produtores da nossa associação. Eles vão contribuir diretamente para melhorar o trabalho no dia a dia, aumentar a produtividade e oferecer mais condições para que as famílias continuem produzindo e gerando renda”, afirmou.

O vereador de Monte Negro, Joaquim Sereno, participou da entrega dos implementos e reforçou da importância dos novos equipamentos para a associação. “Está trazendo tecnologia aqui pra roça com esses implementos modernos, que vão melhorar a produção das famílias produtoras aqui da região”

O deputado Pedro Fernandes ressaltou que o fortalecimento das associações rurais é uma das prioridades do seu mandato. “Investir nas associações é fortalecer quem produz alimentos, gera empregos e ajuda a movimentar a economia dos nossos municípios”, destacou o parlamentar.

O investimento reforça o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar, a valorização das associações rurais e o apoio aos produtores de Rondônia.