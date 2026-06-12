Por SEBRAE-RO

Publicada em 12/06/2026 às 11h03

O Fundo Garantidor BNDES-Sebrae (FG BNDES-Sebrae) passou por atualizações que ampliam sua capacidade de apoiar microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) no acesso ao crédito.

As principais mudanças incluem a expansão da rede de instituições financeiras habilitadas a operar com o fundo, o fortalecimento do modelo de Crédito Assistido e ajustes nos mecanismos de compartilhamento de risco das operações. As medidas buscam ampliar a oferta de crédito e facilitar o acesso dos pequenos negócios a financiamentos, especialmente para empreendedores que enfrentam dificuldades na apresentação de garantias.

O FG BNDES-Sebrae atua como um mecanismo complementar de garantia, reduzindo os riscos das operações para as instituições financeiras e ampliando as oportunidades de financiamento para os pequenos negócios.

Crédito aliado à orientação

Um dos destaques das atualizações é a consolidação do Crédito Assistido, modelo que combina acesso a recursos financeiros com orientação empresarial. A proposta é contribuir para que os empreendedores utilizem o crédito de forma planejada, fortalecendo a gestão financeira e aumentando as chances de crescimento sustentável dos negócios.

Avanços recentes

As atualizações integram um conjunto de ações voltadas à ampliação do acesso ao crédito para pequenos negócios. Em 2024, o Governo Federal lançou o Programa Acredita, posteriormente transformado em política permanente por meio da Lei nº 14.995.

Ao longo de 2025, o Sebrae fortaleceu instrumentos de garantia e ampliou iniciativas de orientação financeira para empreendedores. Já em 2026, instituições financeiras parceiras iniciaram novas fases de operacionalização e programas voltados à ampliação do crédito para pequenos negócios.

Apoio aos empreendedores de Rondônia

Em Rondônia, o Sebrae acompanha essas atualizações e segue atuando para aproximar os pequenos negócios das oportunidades disponíveis no mercado financeiro. Por meio de ações de orientação, educação financeira e iniciativas voltadas ao acesso ao crédito, a instituição auxilia empreendedores na identificação das alternativas mais adequadas às necessidades de cada negócio.

Os empreendedores rondonienses interessados em conhecer mais sobre as linhas de crédito disponíveis e os mecanismos de garantia podem buscar atendimento no Sebrae em Rondônia para receber orientações e apoio na tomada de decisões financeiras.