Pesquisas eleitorais no banco dos réus; Hildon cansado; Rogério focado no Plano de Governo; e Fúria usa Cacoal de exemplo

Por Herbert Lins

Publicada em 12/06/2026 às 10h32

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

Pesquisas eleitorais no banco dos réus

CARO LEITOR, pesquisas eleitorais e política convivem em uma relação marcada por controvérsias desde a redemocratização. Enquanto institutos como Datafolha e Ibope consolidaram sua influência, cresceu o número de empresas que realizam levantamentos eleitorais, ampliando o debate sobre transparência e credibilidade. Propostas para restringir ou punir pesquisas consideradas imprecisas já foram discutidas no Congresso, mas sem consenso. O tema voltou ao centro das atenções após a decisão do presidente do TSE, Kássio Nunes Marques, de suspender a divulgação da pesquisa da Atlas Intel – registro no TSE BR-06939/2026, que apontava queda do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um cenário eleitoral contra o presidente Lula (PT-SP), gerou forte repercussão e críticas nos meios político e jurídico. O episódio colocou o tema da liberdade de informação e da divulgação de pesquisas no centro do debate, criando um impasse que deverá ser enfrentado pelo próprio tribunal. Contudo, o episódio reacendeu a discussão sobre os limites entre regulação, liberdade de expressão e risco de censura, reforçando a necessidade de transparência sem comprometer a livre circulação de informações.

Ibope

A marca IBOPE que era referência no passado, passou por mudanças recentes. A área de pesquisas políticas e de mercado foi encerrada em 2021 e seus ex-executivos fundaram o instituto IPEC, que foi posteriormente adquirido pela francesa Ipsos.

Datafolha

Desde a redemocratização, o Datafolha consolidou-se como um dos mais respeitados institutos de pesquisa do país, tornando-se referência na aferição das tendências do eleitorado brasileiro. O instituto de opinião resiste ao tempo.

Multiplicação

A polarização ideológica entre esquerda e direita trouxe a multiplicação de institutos de pesquisa eleitoral no país. Hoje, novos levantamentos são divulgados quase semanalmente, financiados inclusive por bancos e instituições do mercado financeiro que passaram a financiar pesquisas.

Suspensão

Em Rondônia, o debate sobre pesquisas eleitorais ganhou um novo capítulo quando o PSD acionou a Justiça Eleitoral e conseguiu a suspensão liminar da divulgação da pesquisa do Instituto Veritá, registrada sob o nº RO-02673/2026. A suspensão foi determinada pela juíza eleitoral Letícia Botelho, relatora do processo no TRE-RO.

Pesquisa

O PSD apontou inconsistências no registro, divergências nas datas de coleta, questionamentos metodológicos e falhas na documentação apresentada. Ao acolher o pedido, o TRE-RO entendeu que havia elementos suficientes para suspender temporariamente a divulgação da pesquisa Veritá para intenção de voto para governador e senador.

Marcha

Os sete pré-candidatos ao Governo de Rondônia marcaram presença na 3ª Marcha dos Vereadores, em Cacoal. Hildon Chaves (União Brasil), Marcos Rogério (PL), Adailton Fúria (PSD), Expedito Netto (PT), Samuel Costa (PSB), Pedro Abib (MDB) e Luis Theodoro (PSOL) tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas e expor as razões que os motivam a disputar o comando do estado.

Destacou

Visivelmente cansado pela intensa agenda no interior, o pré-candidato a governador Hildon Chaves (União Brasil), fez um balanço de sua passagem pela Prefeitura de Porto Velho. Em sua fala, destacou indicadores, investimentos e obras realizadas ao longo de seus dois mandatos, rebatendo críticas de quem lança fake news.

Positivo

Hildon Chaves destacou na sua fala que ao longo dos oito anos à frente da Prefeitura de Porto Velho, quitou cerca de R$ 585 milhões em dívidas herdadas e ainda encerrou o período com superávit próximo de R$ 400 milhões, resultando em um saldo positivo próximo de R$ 1 bilhão. Os números constam nos balanços oficiais e estão disponíveis para consulta no Portal da Transparência.

Concentrou

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Marcos Rogério (PL), concentrou sua apresentação em dois dos principais eixos do plano de governo que está elaborando: saúde e segurança pública. Durante os 30 minutos de exposição, detalhou propostas para enfrentar os gargalos da saúde e fortalecer o combate às facções criminosas. O eixo da infraestrutura acabou ficando de fora por falta de tempo.

Aproveitou

O ex-prefeito de Cacoal e pré-candidato ao Governo de Rondônia, Adailton Fúria (PSD), aproveitou sua participação na 3ª Marcha dos Vereadores de Rondônia para apresentar sua trajetória pessoal e política. Em seu discurso, relembrou sua passagem pela Câmara Municipal, pela Assembleia Legislativa e os dois mandatos à frente da Prefeitura de Cacoal, destacando a expressiva votação obtida nas urnas e os resultados alcançados como gestor municipal.

Apresentou

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), apresentou suas propostas com desenvoltura e conseguiu um feito que poucos imaginariam: arrancar aplausos de uma plateia composta majoritariamente por vereadores conservadores.

Improvável

Ferrenho defensor do governo Lula, o pré-candidato a governador Samuel Costa (PSB) mostrou que, pelo menos por alguns minutos, conseguiu suspender as divergências ideológicas e provar que, na política, até o improvável pode subir ao palco e ser aplaudido.

Enfadonho

O pré-candidato a governador Pedro Abib (MDB) adotou um discurso enfadonho e adotou a estratégia de se distanciar do legado histórico de seu partido quando governou Rondônia por cinco vezes e da trajetória política de seu principal padrinho político, o senador Confúcio Moura (MDB).

Concentrou

O pré-candidato Expedito Netto (PT) concentrou sua fala nas ações e investimentos do governo Lula em Rondônia. Já Luiz Teodoro (PSOL) arrancou aplausos da plateia ao abordar aquele que tende a ser o tema central da disputa eleitoral: a saúde pública.

Hexa I

Na tradicional Padaria Cantinho do Pão, na Avenida Jorge Teixeira, reconhecida por muitos como ponto de encontro da fofoca política de Rondônia, os comentários corriam soltos em relação à Avenida do Hexa idealizada pela gestão do Prefeito Léo Moraes (Podemos).

Hexa II

Entre um café e outro, os frequentadores espalhavam a versão de que o prefeito Léo Moraes (Podemos) teria recorrido à ajuda da Fecomércio e da Tintas Coral para decorar a Avenida do Hexa porque, segundo os mais ácidos analistas de balcão, a Prefeitura de Porto Velho estaria com os cofres vazios e não conseguiria bancar nem a própria ornamentação.

Divirjo

Particularmente, divirjo dos especialistas em finanças públicas de balcão que decretaram a falência da Prefeitura de Porto Velho sob a gestão de Léo Moraes (Podemos). Afinal, uma administração supostamente quebrada dificilmente conseguiria montar estrutura, garantir segurança e ainda promover atrações artísticas para que a população acompanhasse os jogos da Seleção Brasileira.

Garantiu

O ex-conselheiro do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) e pré-candidato a deputado estadual, Dr. Benedito Alves, ministrou palestra sobre o tema “Liderança Transformadora no Poder Legislativo Municipal” durante a 3ª Marcha dos Vereadores de Rondônia, realizada em Cacoal. Benedito garantiu a atenção dos presentes durante a sua fala.

Representante

Mesmo antes de ter um representante eleito da própria comunidade, os produtores rurais de União Bandeirantes contavam com a assistência da Prefeitura de Porto Velho. Hoje, apesar de o distrito ter o vereador Adauto do Bandeirantes (Republicanos) como representante, moradores reclamam da ausência do poder público e da falta de respostas para demandas essenciais da região.

Ausência

Diante da ausência da Prefeitura de Porto Velho e da falta de providências do vereador Adauto do Bandeirantes (Republicanos), produtores rurais da Linha 1º de Maio, em União Bandeirantes, se uniram para recuperar uma ponte fundamental para o deslocamento de moradores, estudantes e o escoamento da produção rural.

Responder

A ação reacende o debate sobre a situação dos mais de 1.200 quilômetros de estradas vicinais do distrito e levanta um questionamento que vem sendo feito por muitos moradores: onde está a atenção da Prefeitura de Porto Velho para os distritos? Cabe aos vereadores Marcio Pacele (Republicanos), Adalto do Bandeirantes (Republicanos) e Adriano Gomes (PRTB) responder.

Palco

A prefeita de Ariquemes, Carla Redano (União Brasil), entrou na onda do TikTok para divulgar o Arraiá Ariquemes 2026. Entre os dias 12 e 14 de junho, a capital do Vale do Jamari será palco de muita cultura, animação e tradição, com apresentações de quadrilhas, comidas típicas e grandes shows para toda a família.

Arraiá

A programação do Arraiá de Ariquemes terá um atrativo especial amanhã (13): a transmissão ao vivo do jogo da Seleção Brasileira antes do início das festividades juninas. A iniciativa reforça o compromisso da gestão da prefeita Carla Redano (União Brasil) com a valorização da cultura, das tradições populares e da preservação da memória local.

Sério

Falando sério, desde que surgiram, as pesquisas eleitorais alimentam controvérsias: quem lidera as comemora, quem aparece atrás costuma questioná-las. Por isso, o debate sobre regras, fiscalização e divulgação desses levantamentos se repete há décadas no cenário político.